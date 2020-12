La scène politique nationale aura dans quelques semaines à renouer avec la dynamique politique. Il s'agira du remodelage du spectre politique en recourant à la mise en oeuvre d'une nouvelle loi électorale qui répondra au nouveau contexte qui prévaut dans le pays.

Cette nouvelle réalité qui s'esquisse a été affirmée par la dernière sortie du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à travers son compte officiel Twitter où il a fait allusion à l'installation de «la Commission chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique relative au régime électoral afin que le document en question soit prêt dans les meilleurs délais, soit dans 10 à 15 jours», a-t-il mentionné.

C'est dit, cela doit être réalisé dans les plus brefs délais pour accélérer le processus de renouvellement et de la réforme des institutions de l'Etat.

Ce qu'il faut rappeler, c'est que le président de la République avait déclaré lors de sa rencontre officielle avec les médias que son « voeu est d'organiser les élections législatives avent la fin de l'année». Cette déclaration a été réaffirmée par Tebboune, mais en tenant compte des variables de la situation politique. C'est-à-dire l'état de santé du président de la République qui s'est manifesté comme handicap pour entamer la deuxième étape du processus de changement.

Ce qui est sûr, est le fait que le président de la République ira mordicus vers la dissolution de l'Assemblée populaire nationale (APN). La nouvelle loi électorale sera peaufinée par la Commission nationale qui sera «chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral», comme cela a été réaffirmé par le président Tebboune.

Ce qui sera abordé et traité dans la nouvelle loi électorale, ce sont les nouvelles normes qui régiront les élections et les modalités y afférentes en la matière. À ce propos, la Commission nationale qui se chargera de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, aura à étayer les critères et les normes de l'éligibilité des citoyens en coupant court avec les vieilles pratiques de l'ancien régime déchu dont l'allégeance, la cooptation et l'immixtion de l'argent sale dans la politique faisaient le tempo et l'identité de choix comme critères d'accéder à la vie publique dans le cadre des assemblées élues.

Ladite commission va inclure: « Les nouvelles normes contenues dans la nouvelle loi électorale, qui doivent allier, dans la mesure du possible, compétence et expérience des candidats, notamment dans les grandes villes», selon la démarche souhaitée et proposée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Tout compte fait, la deuxième étape de la réforme des institutions de l'Etat sera décisive dans la mesure où cette étape produira une nouvelle dynamique politique reflétant le spectre réel en gestation. Mais cela n'est pas mécanique, cette étape est caractérisée par des ambivalences et des tiraillements au sein même de la classe politique et la société civile. C'est dire que l'enjeu n'est pas reluisant ni une sinécure.

Le renouvellement de la classe politique et le spectre qui apportera une nouvelle «mosaïque» politique via de nouveaux partis et sensibilités, ne sera pas obligatoirement l'expression d'une dynamique traduisant l'essentiel des grandes tendances qui dominent la société et son dynamisme sociétal.

L'enjeu réside dans la question du changement en termes de culture et d'éducation politique en tant que pédagogie nouvelle qui renoncera définitivement avec la culture du passé fondée sur la rente, la cooptation et la corruption à grande échelle. Sur ce plan, le travail reste long, c'est la raison pour laquelle il faut revoir y compris le modèle qui régente la société civile qui, elle-même, est le produit hybride de l'ancien régime dont le rôle n'était que l'expression de la mainmise des forces centrifuges qui régentaient le pouvoir réel. Donner la chance à la jeunesse d'adhérer à ce nouveau processus visant le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique, c'est aussi rompre avec une société civile aux ordres et des structures occultes servant comme force d'appoint à des forces qui ne cherchent qu'à imposer leur mainmise politique et leurs desiderata dans l'objectif de se maintenir.