Après la wilaya de Blida où elle a débuté ce samedi, c'est au tour d'autres wilayas, dont Annaba où la première campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté hier, mardi, à la polyclinique de Sidi Achour. Le coup d'envoi de la campagne de vaccination a été supervisé par Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba et le directeur de la santé publique, Mohamed Ennacer Daâmache. Ce dernier qui, convient-il de le signaler, a été le premier à avoir reçu la première dose du vaccin russe Sputnik V. Dans la première phase, la campagne de vaccination concernera les quelque 14 000 personnes, du collectif médical et soignant de la wilaya d'Annaba. Sont également ciblées par cette première étape de vaccination, les personnes âgées, les malades chroniques et les membres des corps constitués, nécessitant un besoin total de 270 000 doses, dont 139 000 au profit des citoyens avant d'être généralisée dans une seconde étape aux autres catégories de la société, ceux des localités retirées et des zones d'ombre. Par ailleurs, en prévision de la campagne de vaccination et une gestion adéquate de l'opération, les autorités locales de la wilaya d'Annaba et de la santé ont mis en place tous les moyens matériels et organisationnels à travers notamment la formation du staff médical et soignant, chargés de l'opération de vaccination à travers le territoire de la wilaya. Il a également été mis en place un système d'inscription, dédié aux personnes désireuses se faire vacciner. S'agissant de l'organisation de cette campagne, il est à rappeler que la wilaya d'Annaba a été pionnière en matière de préparation. Une feuille de route a été adoptée pour le déroulement de l'opération de vaccination. Jusqu'à la mise sous presse, tous les préparatifs ont été ficelés pour ce jour J. Outre les 46 points de vaccination répartis équitablement sur le territoire de la wilaya et aménagés, afin d'assurer une couverture adéquate, ce sont des équipes itinérantes qui ont été mobilisées dans ce cadre. À l'effet de garantir la réussite de cette campagne de vaccination contre le coronavirus, tous les volets organisationnels et d'encadrement de la campagne ont été soumis à une vérification et contrôlés rigoureusement. Le volet logistique dans ses différents segments, à savoir la mobilisation du réseau logistique dont la chaîne de froid, conformément aux normes exigées par les instances spécialisées, ont constitué la principale attention. Afin de ne rien laisser au hasard, le wali d'Annaba et le DSP ont veillé personnellement à ce que les moyens humains, matériels et logistiques soient en adéquation avec le processus de vaccination. Par ailleurs, tous les autres acteurs, tout un chacun concerné dans son domaine, ont adhéré à la mobilisation des autorités locales et sanitaires. Il faut dire que la réussite de cette campagne de vaccination est un défi tant pour endiguer la pandémie, que pour convaincre les populations de se faire vacciner, puisque convient-il de le noter, la relativité de l'engouement des populations sur le vaccin, est l'autre défi incombant aux acteurs concernés, les partenaires du secteur de la santé et les associations activant à travers la wilaya, pour tenter de convaincre sur l'importance de la vaccination. Dans ce sens, le panel des concernés, usant de l'importance de la responsabilité individuelle dans la lutte contre la propagation de la pandémie, oeuvrent pour la sensibilisation sur la rigueur dans le respect des mesures de prévention, le port de la bavette et la distanciation sociale entre autres, car, force est de souligner que le risque de la faible affluence populaire sur le vaccin, est alimenté par la réticence des uns et l'appréhension des autres, quant à la fiabilité de l'antidote.