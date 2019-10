L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (Aadl) a entamé une nouvelle opération de remise des clés au profit des souscripteurs 2001-2002 (Aadl1) de la wilaya d’Alger, concernant plusieurs sites à Sidi Abdellah, Bouinan, Ain El Malha et Ouled Fayet.

«L’Aadl, porte à la connaissance des bénéficiaires du programme de logements location-vente 2001-2002 (wilaya d’Alger) concernés par la livraison, qu’ils peuvent procéder, via site «WEB», au retrait des RDV de remise des clés à partir du 2 octobre en cours d’après-midi, a précisé l’agence dans un communiqué publié sur son site officiel.

Les sites concernés par cette opération sont les 2 173 logements Sidi Abdellah Q.29, 5 000 logements sur Sidi Abdellah, 3 000 logements Aslan Sidi Abdellah, Q.28-29 logements Sites 1 et 2, 3 100 logements Bouinan et 3 000 logements Bouinan.

Ils s’agit également des sites 2 600 logements Bouinan, 2 000 logements Bouinan, 5 000 logements Bouinan, 1 500 logements Ain El Malha, ainsi que le site 1 500 logements Ouled Fayet. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la finalisation du programme de logements de type location-vente 2001-2002.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, avait présidé lundi dernier la cérémonie de remise des clés d’un nouveau quota au profit de 12 266 souscripteurs au programme « Aadl-1 », répartis sur six wilayas du centre. Il s’agit de celles d’Alger, Blida, Boumerdès, Bouira, Médéa et Tizi Ouzou .

Le programme Aadl-1 a été parachevé au niveau national, à l’exception de certains quotas dans les wilaya de Ghardaïa (118 logements), Jijel (239), Ouargla (435) et Béjaïa (3 450 unités). Les travaux de voirie et de raccordement aux réseaux de distribution de l’eau et du gaz de ces sites prendront bientôt fin, a affirmé le ministre.

Des instructions ont été données au directeur général de l’Aadl pour convoquer les souscripteurs concernés par ces quotas restants, de manière progressive tout au long du mois d’octobre, afin de leur permettre d’occuper leurs logements dans les meilleurs délais.

Durant la période allant de mai à août, 15 420 logements ont été livrés, dont 3 619 en mai, 7 402 en juillet et 4 399 en août.