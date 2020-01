Le fondateur du groupe de presse "Er-Raï", Ahmed Benaoume, est décédé dans la nuit du lundi à mardi à Marseille (sud de la

France) à l’âge de 72 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris de ses proches.Le défunt, plus connu dans les milieux de la presse sous le prénom de Moussa, a rendu l’âme après avoir longtemps souffert de problèmes cardiaques. Il a subi dernièrement plusieurs interventions chirurgicales au niveau du cœur.Feu Ahmed Benaoume a fondé à Oran le groupe de presse "E-Raï" dont les

titres ont cessé de paraitre à partir du mois d’août 2003. Ce groupe, lancé avec un groupe de journalistes, éditait deux hebdomadaires "Détective" et "Er-Raï" ainsi que deux quotidiens "Le journal de l’Ouest" en français et "Er-Raï" en langue nationale.L’inhumation du défunt est prévue à la fin de cette semaine à Oran où se trouve son domicile familial, a-t-on précisé.