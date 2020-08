Un motocycliste A.F âgé de 21 ans, originaire d'El Kseur, a trouvé la mort avant-hier en fin d'après-midi, suite à un accident de la circulation survenu à hauteur de Oued Das, commune de Toudja, sur la RN24. Le motocycliste a heurté de plein fouet un véhicule léger venant en sens inverse. Ce nouvel accident porte le nombre de décès sur les routes à plus de 20 victimes depuis le début de l'année. 998 accidents de la circulation ont été enregistrés, en effet, par les services de la Protection civile de Bejaia depuis le 1er janvier à ce jour. Ces accidents ont causé la mort de 19 personnes et blessé 10146 autres, selon le commandant Soufi, que nous avons joint, hier, par téléphone. Entre 15 et 20% sont des motocyclistes. La liste macabre des accidents de la circulation s'allonge à Béjaïa. Si sur les routes nationales, ce sont les véhicules lourds et légers qui sont impliqués, ce n'est pas le cas dans les cités urbaines et plus particulièrement dans la ville de Béjaïa où ce sont les motocyclistes qui tombent un par un. L'accident d'avant-hier est là pour témoigner de ces drames qui endeuillent des familles entières. Le minimum sécuritaire est peu observé dans la conduite des deux-roues. On le constate à chaque instant chez la majorité des conducteurs, qui fait peu cas du port du casque. Moyen de transport le plus privilégié chez les jeunes, la moto ne pardonne pas. Elle a certes ses plaisirs, mais elle a aussi ses dangers, notamment lorsque les conditions sécuritaires ne sont pas respectées. Et c'est là tout le drame. En dépit des campagnes de sensibilisation et des actions répressives des services de sécurité, le port du masque, reste le dernier souci des jeunes, qui sur leurs deux-roues semblent narguer tout le monde, y compris le danger de la route auquel ils sont exposés à chaque seconde dans le périmètre urbain.