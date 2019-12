l Il remercie les Algériens pour la confiance placée en sa personne

Tebboune : «C’est le début de l’Algérie nouvelle»

C’est sur Twitter que le nouveau président de la République a choisi d’adresser ses premiers mots au peuple algérien. Abdelmadjid Tebboune, élu président de la République, a présenté, hier, dans un tweet, ses remerciements à tous les Algériens pour «la grande confiance» placée en sa personne, les appelant à faire preuve de vigilance pour bâtir une Algérie nouvelle.

Au terme de l’annonce des résultats préliminaires des élections, Tebboune a tweeté: «Engagés pour le changement, capables de le réaliser...

Je remercie tous les Algériens pour la grande confiance placée en ma personne et appelle tout un chacun à faire preuve de vigilance et de mobilisation pour bâtir, ensemble, l’Algérie nouvelle.» Abdelmadjid Tebboune a été élu président de la République avec 58,15% des voix exprimées à l’issue de l’élection présidentielle tenue jeudi, selon les résultats préliminaires annoncés par l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie).

l Il reconnaît sa défaite et félicite le nouveau président

Mihoubi : «Je souhaite à Tebboune toute la réussite»

Azzedine Mihoubi a été le premier candidat de cette présidentielle à réagir aux résultats provisoires rendus publics par l’Anie. Il a par la même été la première personnalité politique à féliciter, Abdelmadjid Tebboune, pour sa victoire dans la course vers El Mouradia. «Je lui souhaite toute la réussite dans sa mission nationale, noble et dans la réalisation des aspirations du peuple algérien», a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse animée quelques minutes après les résultats de l’Anie. En bon joueur, Azzedine Mihoubi a, également, reconnu sa défaite.

«Je ne compte pas présenter ni recours ni réclamations sur les résultats de l’élection», a-t-il dit. «Le plus important est que c’est la réussite de l’élection et de l’Algérie», a-t-il soutenu affirmant qu’il restera disponible pour soutenir les institutions de l’Etat dans son futur programme.



l Il assure qu’il ne présentera aucun recours sur le résultats des élections

Benflis : «La stabilité de l’Algérie avant tout»

Comme un discours d’adieu ! Ali Benflis s’est présenté, hier en fin d’après-midi, devant la presse pour commenter les résultats de l’élection présidentielle.

Le candidat malheureux a affirmé qu’il «n’allait présenter ni recours ni réclamations sur les résultats d’élection».

«La stabilité de l’Algérie passe avant tout», a-t-il poursuivi.

«Mon seul but est de préserver la stabilité de mon pays», a-t-il insisté.

«J’ai participé à cette élection en réponse à l’appel du devoir», a-t-il rappelé avant de laisser entendre qu’il se retirait de la vie politique.

Il a, ainsi, fait part de sa volonté de quitter la présidence du parti Talaïe El-Hourriyet.

«J’ai mené ma mission à terme», a-t-il estimé avant d’appeler les jeunes cadres de son parti à se préparer, car le moment d’endosser la responsabilité est venu…

l Tout en annonçant sa démission de la tête du Mouvement El Bina

Bengrina : «Cette élection sortira le pays de la crise»

Abdelkader Bengrina a également reconnu sa défaite à la présidentielle de jeudi dernier. Le candidat malheureux s’est même montré très classe en félicitant pas que le nouveau chef de l’Etat, mais aussi ses trois autres concurrents. Bengrina a affirmé qu’il ne présenterait «ni recours ni réclamations sur les résultats de l’élection», estimant que le plus important est «que c’est la réussite de l’élection et de l’Algérie». Il en a profité pour insister sur le fait que cette solution constitutionnelle était le seul moyen de sortir le pays de la crise actuelle sans qu’il n’y ait de dégâts. «Je le dis et je le redis, c’est le seul moyen de sortir le pays de la crise qu’il traverse. Je félicite donc l’Algérie pour la réussite de ce rendez-vous crucial», a-t-il assuré non sans affirmer qu’il restera disponible pour soutenir les institutions de l’Etat dans son futur programme. Enfin, Bengrina a annoncé sa démission de la tête du Mouvement El Bina. «C’est au Madjliss Echoura de décider de mon avenir», a-t-il conclu.