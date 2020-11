Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad: «Un jour d'avenir»

«Ce jour est un jour pour l'avenir de l'Algérie nouvelle que nous souhaitons tous pour nos fils et petits-fils. La voix, aujourd'hui, est au peuple et au citoyen et chacun est libre de choisir le chemin qu'il souhaite pour son pays», a déclaré, hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, juste après avoir voté au niveau de l'école Aâmar Hida à Dély Brahim (Alger). «Ce jour, qui coïncide avec le 1er novembre, date du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, représente, pour le peuple algérien, l'Histoire glorieuse, celle des martyrs et des moudjahidine et qui a permis à nos ancêtres de libérer le pays», a-t-il ajouté.

Goudjil: «Rendez-vous fondateur de l'Algérie nouvelle»

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a affirmé que le référendum sur l'amendement de la Constitution représente «une importante échéance devant réaliser un véritable départ pour l'édification d'une Algérie nouvelle». Après avoir accompli son devoir électoral à l'école «Jardin de la liberté» à Alger, Goudjil a indiqué que «l'Algérie mène, aujourd'hui, une bataille» et que «novembre est de retour en vue d'édifier une nouvelle République», mettant l'accent sur l'importance du référendum sur le projet d'amendement constitutionnel qu'il a qualifié «d'important dans l'histoire de l'Algérie». Goudjil n'a pas manqué de souhaiter «un prompt rétablissement au président de la République pour qu'il revienne accomplir ses nobles missions».

Chenine, président de l'APN: «Redonner la parole au peuple»

Slimane Chenine, a affirmé, que le référendum permet au peuple de choisir et de décider de l'acte fondateur pour la gestion de ses affaires, rappelant que «redonner la parole au peuple est l'une des revendications du Hirak populaire béni». Le référendum sur l'amendement constitutionnel permet au peuple «de choisir et de décider de l'acte fondateur pour la gestion de ses affaires», a indiqué Chenine après avoir accompli son devoir électoral, soulignant que «l'objectif est de redonner la parole au peuple, l'une des revendications du Hirak populaire béni».

Fenniche, président du Conseil constitutionnel «un nouveau départ»

Kamel Fenniche, a affirmé que le référendum sur l'amendement constitutionnel représentait un départ pour l'édification d'une «nouvelle République enracinée dans les valeurs du 1er novembre» ajoutant à l'issue de l'accomplissement de son devoir électoral que «cette nouvelle République qui sera basée sur la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés consacrera l'Etat de droit». A ce propos, le président du Conseil constitutionnel a indiqué que son instance «suit instant par instant l'opération électorale», saluant les efforts de l'Etat qui a assuré tous les moyens et les conditions pour la réussite de cette échéance électorale.

Boukadoum et le vote à l'étranger: «Dans de bonnes conditions»

Le vote de la communauté algérienne établie à l'étranger se déroule, depuis samedi, dans de «bonnes conditions», a déclaré Sabri Boukadoum à la presse, après avoir accompli son devoir électoral à l'école Ahmed Aroua à Staoueli (Alger), rappelant que l'opération référendaire a repris, hier, à travers plusieurs pays accueillant la communauté algérienne.

Le ministre a qualifié le référendum constitutionnel de «nouveau départ et de clé de nouveaux espaces pour chaque citoyen». «Cette nouvelle Algérie se renouvèle avec la citoyenneté de toutes les catégories de la société. Il n'y a ni gouvernant ni gouverné. Le gouvernant est issu du peuple», a-t-il poursuivi.

Le chef d'état-major de l'ANP accomplit son devoir électoral

Le général de corps d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a accompli, hier, son devoir électoral au référendum sur l'amendement de la Constitution. Le général de corps d'armée Saïd Changriha a accompli son devoir électoral au CEM Ahmed Bey à Oued Koriche dans le cadre du référendum sur l'amendement de la Constitution sous le slogan: «Novembre 1954: la libération... novembre 2020: le changement».