Belaïd Abdelaziz (El Moustakbal) évoque la profondeur du Hirak

Intervenant à partir de Aïn Defla, le président du parti El Moustakbal, a souligné l'importance de préserver la souveraineté nationale, indiquant:

«La Constitution ambitionnée par tout un chacun est celle qui renforce le pays et l'immunise contre toute velléité de nuisance. Le projet d'amendement de la Loi fondamentale du pays renferme en son sein les éléments concourants à cet état de fait». Revenant sur l'action profonde du Mouvement populaire, Belaïd Abdelaziz considére que «certes, le refus catégorique d'un 5ème mandat présidentiel a été l'élément déclencheur du Hirak mais en filigrane, il fallait voir dans ce mouvement, le désir ardent d'une plus grande liberté ainsi qu'une meilleure gestion des affaires du pays».

Abderrahmane Hamzaoui SMA évoque l'importance d'une base juridique

Mettant en avant l'importance de doter les institutions de l'Etat d'un aiguillage juridique pour la gestion des collectivités locales, le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a précisé à partir de Tiaret que «le projet d'amendement de la Constitution est l'un des premiers pas pour asseoir une base juridique solide permettant de corriger les déséquilibres dans de nombreux systèmes. Il s'agira de réduire l'autorité de l'administration sur les assemblées élues et de donner aux élus locaux plus de prérogatives afin de répondre aux exigences du développement et aux aspirations des citoyens». soulignant que «la nouvelle Constitution garantira les droits des générations futures, accordera une grande importance à la composante jeunesse et leur ouvrira la voie pour leur permettre de participer à la gestion des affaires publiques et à la pratique politique».