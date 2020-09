Les services de police, aidés par les services de sécurité, ont retiré, hier matin, un cadavre en état de décomposition avancée dans un petit oued qui traversait le centre de la ville de Béjaïa. Selon les témoins, une odeur nauséabonde a suscité la curiosité des riverains, qui ont alerté les services de police pour enlever les dalles de l'oued et s'enquérir de l'origine de l'odeur. La pelleteuse de la commune a rapidement retiré un corps humain en totale décomposition. D'autres sources affirment que le corps a été découvert par hasard, à la faveur des dernières pluies diluviennes. Les services de la voirie sont intervenus dans un premier temps pour déboucher l'avaloir; c'est là qu'ils sont tombés sur ce corps humain inanimé, qui serait à l'origine de l'obstruction de l'oued et de son débordement sur la voie publique. Transféré à la morgue de l'hôpital, une autopsie sera pratiquée sur le corps afin de l'identifier et déterminer les causes de son décès. Une enquête a été ouverte dans ce sens.