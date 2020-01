Dépêché à un domicile situé au village Larbaâ, dans la commune de Misserghine, localité sise à la partie ouest de la wilaya d’Oran, des éléments de la Protection civile sont tombés nez à nez avec un corps inerte. Ayant effectué les premières démarches concernant l’évacuation de la dépouille mortelle vers l’hôpital, les sapeurs-pompiers ont constaté que le cadavre est une cinquantenaire en décomposition, ayant subi des violences aussi bien à la partie inférieure qu’au crâne.

Une enquête a été aussitôt ouverte pour élucider un tel mystère. Un autre fait est survenu à un domicile situé à El Othmania, ex-Maraval, au sud-ouest de la ville d’Oran, suite à une intervention opérée, toujours en fin de semaine, par les éléments de la Protection civile. En se rendant sur les lieux, les sauveteurs se sont rendus compte qu’ils ont à faire à un énigme à élucider par les enquêteurs en tombant, eux aussi, face à face avec le corps sans vie d’une jeune femme de 30 ans en décomposition avancée. Pour les besoins de l’enquête, la dépouille mortelle a été transportée vers l’hôpital docteur Benzerdjeb, du Plateau Saint-Michel. S’agit-il de crimes crapuleux ou encore de trépas naturels ? Pour le moment, aucune information n’a filtré. Des sources proches des enquêteurs indiquent que «des investigations sont lancées».

Une chose est sûre, de tels cas ne sont pas uniques en leur genre. Dans un passé récent, les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran ont ouvert une «enquête approfondie après la découverte de trois cadavres, non identifiés pour l’heure, à divers endroits de la capitale de l’Ouest. D’après les premiers éléments de l’enquête, plusieurs lésions ont été constatées sur les dépouilles mortelles, ce qui privilégie la piste de trois homicides. Agée entre 16 et 22 ans, la première victime a été trouvée non loin du complexe touristique New Beach, situé dans la commune d’El Ançor, à l’ouest de la ville d’Oran. Elle aurait reçu un violent coup à la tête.

Le deuxième cadavre a été découvert au niveau de la corniche supérieure. Il était dans un état de décomposition avancé, selon des sources proches du dossier n’ayant toutefois pas jugé utile de donner plus de détails. Le troisième cadavre a été découvert dans une cité Aadl au quartier Khemisti. La victime serait un ressortissant subsaharien, comme l’avancent les premiers éléments de l’enquête.