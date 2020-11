Les chiffres officiels des contaminations quotidiennes au coronavirus reflètent-ils la vérité? Une question que se posent de plus en plus d'Algériens au vu du nombre de personnes contaminées qu'ils voient autour d'eux. Et si on vous dit que vous avez raison! Non pas que les autorités sanitaires mentent dans leurs bilans, mais elles ne prennent pas en compte tous les paramètres. «Le bilan journalier ne compte que les personnes officiellement diagnostiquées, c'est-à-dire celles qui ont été dépistées au PCR et qui se sont avérées positives», ont à maintes reprises souligné les membres de Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Or, un petit tour dans les hôpitaux nous permet de constater que le PCR n'est pas le seul moyen de diagnostic utilisé par les médecins. «Il est même marginal par rapport aux autres méthodes que sont le scanner et le diagnostic clinique», fait savoir un médecin au service Covid-19 dans un hôpital de la capitale. Les personnes diagnostiquées à l'aide de ces moyens ne sont donc pas «officiellement» contaminées alors qu'elles sont porteuses du virus. Néanmoins, ces malades ne posent pas de problème du fait qu'ils passent à l'hôpital, reçoivent les soins et les conseils nécessaires. Ce sont les personnes diagnostiquées chez le privé qui passent entre les mailles du filet! Depuis quelques mois des laboratoires d'analyses privés proposent les tests sérologiques et même des PCR. Il faut ajouter les scanners thoraciques dans les centres d'imagerie médicale privés et le diagnostic clinique fait par les médecins de famille. Ce sont là des milliers de personnes atteintes du Covid-19, mais qui ne sont pas... comptabilisées! La loi obligenormalement, ces cliniques et laboratoires privés à signaler à la tutelle les malades atteints du Covid-19, comme ils le font par exemple pour ceux atteints du sida. Mais rares sont ceux qui le font dans le cas qui nous concerne! Nous avons fait un petit tour à ces labos et cliniques pour constater cette triste réalité.

Des malades dans la nature!

Certains de ces labos et cliniques remettent même les résultats des analyses sans aucune explication aux malades qui se retrouvent à les publier sur les réseaux sociaux pour savoir s'ils sont ou non atteints par ce virus. «On aimerait pouvoir remettre nos données à la tutelle, mais il n'y a aucun ser-vice dédié à cette collecte. Alors, on ferme les yeux...», indique un médecin biologiste qui gère un laboratoire privé à Alger. Chose que confirme le gérant d'un centre d'imagerie médicale. «On voit plusieurs dizaines de personnes dont le scanner et les symptômes montrent qu'ils sont atteints du Covid-19, mais ils ne sont pas signalés», soutient-il non sans préciser que les cas graves finissent par entrer dans le «circuit» en allant à l'hôpital pour recevoir leurs soins. Mais les cas les moins graves restent dans la nature. Par ignorance ou égoïsme, beaucoup de personnes atteintes par le Covid-19 continuent de vivre tout à fait normalement, contaminant les personnes avec lesquelles elles sont en contact. Certes, cette situation est valable pour les personnes asymptomatiques, mais pourquoi en rajouter une couche? Ce sont là des centaines de personnes qui font circuler le virus du fait qu'elles pensent ne plus être porteuses du virus. Un travail de sensibilisation doit être fait en direction de ces «bombes ambulantes». Le secteur privé doit être associé, ses données récoltées dans le cas contraire être sanctionné. Comment peut-on espérer faire des enquêtes épidémiologiques fiables sans les informations qui concernent une grande partie des malades? Il s'agit là d'une grande défaillance de notre système de santé qui fait comme si le secteur privé concernait un autre pays.

Précieuses données...

On n'est plus dans les années 1970, les nouvelles technologies permettent de mettre en place un système facile et rapide de collecte de ces données. Mieux encore, leur numérisation permettra de faciliter la tâche aux épidémiologistes. Ces données sont plus que précieuses dans cette bataille. Sous d'autres cieux, elles sont considérées comme l'«essence» de la stratégie de lutte contre ce virus. Il est donc primordial que le secteur privé soit intégré de façon globale dans la stratégie de lutte contre le coronavirus. Car, il permet d'apporter une complémentarité au secteur public tout en comblant certaines de ces lacunes. Il s'agit, notamment de la durée de délivrance des résultats des PCR. Nous avons constaté qu'elle se situe entre une semaine et 15 jours dans les hôpitaux. Les contaminés ont le temps de guérir ou de... mourir! Or, dans les laboratoires qui proposent ce service, les résultats sont rendus dans les 24h à 48h! Un temps précieux est perdu qui, à la fin, pourrait être très précieux dans le processus vital des patients. Tout comme le parcours du combattant pour trouver une place au niveau des établissements hospitaliers. Les malades traînent dans les centres de tri ou font le tour des hôpitaux alors que certains de ces derniers disposent de places. Comme l'a proposé, hier, dans une interview à L'Expression, le professeur Riad Mokretar Kharoubi, chef de service d'anesthésie-réanimation du CHU de Beni Messous, il serait plus judicieux de mettre en place un système qui permet le suivi en temps réel de la situation des hôpitaux et leur saturation. Cela éviterait bien des problèmes. Nous sommes dans une guerre contre un ennemi invisible. Certes, les erreurs sont compréhensibles dans ce type de situation d'urgence. Néanmoins, ce type de défaillance est inadmissible. Il risque de remettre en cause toute la stratégie gouvernementale. Et cela ne pardonne pas...