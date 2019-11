Les dernières intempéries n’ont pas été sans conséquences sur le quotidien des habitants de Béjaïa. Outre la pénurie d’eau induite par la rupture d’une canalisation d’alimentation en eau potable au niveau de l’oued Agrioun, Six blessés ont été enregistrés à la suite du dérapage d’un bus de transport Alger- Jijel sur la RN12, à El Kseur. Un corps en état de décomposition avancée a été repêché au large de Beni Ksila tandis qu’une famille a été sauvée d’une mort certaine par les éléments de la Protection civile.

Tel est le bilan à établir ces derniers jours à Béjaïa où la moindre intempérie n’est jamais sans inconséquence. Les habitants de la ville de Béjaïa doivent patienter encore jusqu’à lundi prochain pour renouer avec une distribution d’eau potable régulière. La rupture d’une canalisation alimentant la ville de Béjaïa à partir de Taskriets a donné lieu à une importante perturbation en matière d’alimentation en eau potable. Les foyers sont desservis un jour sur deux.

Six personnes ont été blessées, suite au dérapage d’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Alger -Jijel, hier matin, sur la RN12 non loin du passage à niveau menant vers le sens unique d’El Kseur. Le bus, de marque Higer, s’est renversé sur le bas côté de la chaussée. L’intervention des agents de la Protection civile a permis l’évacuation de six personnes à la polyclinique d’El Kseur. Il s’agit de trois blessés (un homme de 68 ans, deux femmes de 40 et 51 ans), ainsi que trois autres en état de choc (un homme de 39 ans, deux filles de 18 et 11 ans). Une enquête est ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de cet accident.

Un corps en état de décomposition très avancée, a été découvert avant-hier au niveau de la plage de la commune de Béni Ksila. Selon les informations recueillies, il s’agit d’un homme d’origine subsaharienne. Une somme d’argent d’une devise étrangère, a été trouvée en sa possession. Là aussi une enquête est ouverte par les services compétentes.

Six membres d’une famille ont été sauvés hier d’une mort certaine suite à l’inhalation du monoxyde de carbone. Les agents de la Protection civile sont intervenus hier vers 02h12 pour sauver six membres d’une même famille victime de l’inhalation du monoxyde de carbone, au lieudit Djermouna, commune de Kherrata.

Il s’agit de trois hommes âgés de 33, 36 et 76 ans ainsi que trois femmes âgées de 37,39 et 73 ans. Les victimes ont été évacuées à l’hôpital de Kherrata pour des soins.