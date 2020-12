De graves dégâts ont été enregistrés, depuis le 20 décembre, au niveau de la wilaya de Jijel, suite aux fortes chutes de pluie. De sources locales, on a appris que plusieurs quartiers ont été inondés et la circulation a été complètement paralysée. Des véhicules ont été emportés et des accidents ont été enregistrés. Selon le site catastrophe, les chutes de pluies importantes « ont causé le débordement d'une rivière dont les eaux ont emporté, sur leur passage, plusieurs voitures et camions. La Route nationale n°43 a été inondée, ainsi que la gare routière sise à l'ouest de la ville. Plusieurs habitations ainsi que des magasins, croulent sous les eaux, conséquence des pluies diluviennes qu'a enregistrées la ville, la veille au soir. Une partie d'un pont qui traverse la rivière s'est aussi effondrée, car le niveau des eaux est remonté à plus de deux mètres». Les mauvaises conditions climatiques ayant causé ces dégâts par des chutes de pluie de 140mm, dans la nuit du 20 au 21 décembre. Le même site parle, notamment de «la gestion catastrophique des avaloirs de cette ville. Mal entretenus et bouchés, ces équipements défectueux sont la cause principale des inondations enregistrées. Les habitants se sont retrouvés, dans la matinée de cette journée, face à un spectacle désolant, fait de routes barrées et remplies de boue et de détritus. Certains automobilistes se sont retrouvés bloqués à cause de la montée des eaux». La chute de pluie importante s'est poursuivie jusqu'à hier, alors que les autorités n'ont rien communiqué sur un éventuel bilan. On parle même de glissement de terrain et de coupure de plusieurs tronçons routiers de certaines communes montagneuses, par des inondations. Il est extrêmement dangereux de s'aventurer d'ailleurs à faire un voyage à cause des chutes de pierres.