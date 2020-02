Situation inédite au niveau de l’APC de Souarekh, dans la wilaya d’El Tarf. 11 élus ont déposé hier, une démission collective. Cette démission a été remise au wali d’El Tarf par le biais du chef de daïra d’El Kala, rapporte Ennahar Online. Ils ont justifié leur décision par le blocage qui se déroule actuellement au niveau de l’Assemblée après l’arrestation du président de l’APC, Redjil Hasnaoui, en septembre dernier. Ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire et remplacé par un autre membre. La situation n’a toujours pas changé depuis son arrestation et le différend s’est poursuivi au sein de l’Assemblée entre les militants du FLN et ceux du RND. L’affaire s’est terminée par une démission collective. Il est à rappeler qu’en octobre dernier, les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont procédé à l’arrestation de huit employés à l’APC de Souarekh, dont trois femmes, pour des affaires de corruption.