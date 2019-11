Après avoir participé à des manœuvres navales en Méditerranée du 21 au

23 novembre, portant sur des exercices pour faire face à toute menace potentielle, les trois navires russes ont quitté la côte méditerranéenne, depuis le port de la capitale.

Dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale a souligné que «cet exercice, auquel ont participé un groupe de navires de guerre et des moyens aériens, ainsi qu’une équipe d’assaut de fusiliers marins sous le commandement des forces navales, a été réalisée en trois étapes». La même source avait précisé, dans son communiqué, que «cet exercice comprenait la mise en place des réunions techniques, des exercices sur le quai, des manœuvres tactiques destinées à empêcher la mise en service des opérations maritimes et l’activation du centre des opérations navales conjointes algéro-russes». La manœuvre entre dans le cadre de l’exécution du programme de coopération bilatérale algéro-russe au titre de l’année 2019. A ce titre, a-t-on souligné, le Haut commandement de l’Armée nationale populaire, a approuvé que «cet exercice, qui a vu l’engagement par le Commandement des forces navales d’un groupe de bâtiments de guerre, de moyens aériens et d’un groupe d’assaut des fusiliers marins, a été exécuté en trois étapes incluant des réunions techniques, des entraînements à quai, des manœuvres tactiques et des opérations d’interdiction maritime, ainsi que la mise en place d’un Centre des opérations maritimes conjointes algéro-russe (Cmoc) dédié à la conduite de l’exercice».

L’objectif vise dans ce genre de démonstration périodique «à contribuer à la consolidation des capacités des deux parties dans le domaine de la coopération maritime, à travers des actions communes permettant de faire face à d’éventuelles menaces ou dangers pouvant porter atteinte à la sécurité maritime ».

Il est important, dans ce contexte de noter que, l’Algérie figure parmi les pays prioritaires de Moscou, pour sa coopération technico-militaire. Les deux pays avaient convenu l’année dernière de créer ensemble une entreprise militaire. Il s’agit de fabrication, de réparation, de prolongation de la durée de vie et d’élimination des munitions guidées et non guidées en Algérie.

La Russie a toujours tenu à développer sa coopération avec l’Algérie dans d’autres domaines industriels et économiques. Dans le cadre du partenariat stratégique algéro-russe, deux contrats ont été signés, le 12 décembre 2018 à Alger, dans le domaine des hydrocarbures entre les entreprises algérienne, Sonatrach et russe, Transneft. Les deux accords portaient sur un partenariat dans le domaine de l’inspection des oléoducs ainsi que dans la recherche et le développement, mais aussi en matière de commerce, un domaine qui promet à l’avenir une très bonne rentabilité.