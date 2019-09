Congrès mondial de l’énergie : Sonatrach à Abu Dhabi

La Société nationale des hydrocarbures (Sonatrach) prend part aux travaux de la 24ème édition du Congrès mondial de l’énergie, qui se déroule à Abu Dhabi, du 9 au 12 septembre 2019, a indiqué la société dans un communiqué. Conduite par le président-directeur général de la Sonatrach, Rachid Hachichi, la délégation algérienne est composée, notamment, du P-DG de la Sonelgaz ainsi que de hauts cadres du secteur de l’énergie en Algérie. Les travaux de ce congrès, placé cette année sous le thème «l’énergie au service de la prospérité», verra la participation des représentants de plus de 150 pays et de 90 managers des compagnies oeuvrant dans le secteur de l’énergie. Rachid Hachichi a pris part à une session consacrée aux nouvelles perspectives régionales portant sur la transition énergétique en Afrique, selon la même source.

Plus de 8 000 quintaux de liège récoltés à Tizi Ouzou

Une quantité de 8 011 quintaux de liège a été récoltée dans les forêts de la wilaya de Tizi Ouzou, depuis le début de la campagne liège du 18 juin dernier au 4 de ce mois de septembre, a-t-on appris hier du Conservateur des forêts, Youcef Ould Mohamed. La récolte de liège, qui se poursuit toujours dans la wilaya et qui devait toucher un total de 39 cantons, a été achevée au niveau de quatre cantons, alors qu’elle est en cours sur 22 autres. Les 13 cantons restants sont en cours de lancement, selon la même situation, arrêtée au 4 septembre courant, a indiqué ce même responsable. La prévision de récolte de ce produit forestier, pour l’année en cours, est de 13 668 quintaux.

Saisie de 2,5 quintaux de kif traité à Béchar

Une quantité de 2,5 quintaux de kif traité a été saisie et trois membres activant au sein d’un réseau international, qui ont tenté d’introduire cette marchandise à travers les frontières du sud-ouest du pays, ont été arrêtés, a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar. Agissant sur la base de renseignements qui faisaient état d’une éventuelle introduction de cette quantité de drogue à travers les frontières de la wilaya de Béchar, une opération de recherches et de surveillance a été enclenchée sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Béchar, par les éléments de la brigade régionale de lutte contre la commercialisation illégale de psychotropes et de drogue, a-t-on précisé.

Accidents de la route : 33 morts en une semaine

Trente trois personnes sont décédées et 1 527 autres ont été blessées dans 1 185 accidents de la circulation durant la période du 1er au 7 septembre, à travers le territoire national, indiquait hier un bilan des services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tiaret, avec 4 décès et 32 blessés dans 18 accidents de la circulation, précise la même source. Durant cette période, les unités de la Protection civile ont effectué 11 063 interventions ayant permis la prise en charge de 1 302 blessés traités par les secours médicalisés sur les lieux des accidents et l’évacuation de 9 283 malades vers les structures sanitaires.