Un grand meeting sera organisé, aujourd'hui, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à Alger, dans le cadre de la campagne référendaire menée par le staff gouvernemental. D'autres seront animés également, par des partis politiques ou des présidents d'associations et de syndicats nationaux, à travers tout le pays. Il s'agit là de la dernière ligne droite avant la clôture, demain, des trois semaines de course effrénée qu'ont menée les partisans du projet de la révision de la Constitution, proposé à référendum le 1er novembre prochain. Un projet qui doit avoir le plébiscite populaire avant de se transformer en la Loi fondamentale du pays, pierre angulaire de l'Algérie nouvelle. Le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, l'avait promis au lendemain de son élection, en décembre 2019 tout en assurant que la nouvelle Constitution sera «consensuelle» et non pas «sur mesure pour un président, un clan ou un mode de gouvernance». Il avait aussi promis un débat «inclusif», mais qui sera difficilement mené en raison de la pandémie du Covid-19. En effet, le Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour réviser la Loi fondamentale autour de sept axes fixés par le chef de l'Etat, avait remis ses travaux fin mars, mais la première mouture des propositions n'a été rendue publique que le 7 mai. Remis aux partis politiques, animateurs de la société civile et personnalités, le document a, certes, été enrichi par leurs propositions et à la même époque, le président avait également reçu plusieurs figures politiques afin de recueillir leurs avis en vue d'une «Constitution consensuelle», cependant, la mouture devait être soumise au débat public afin d'obtenir un large consensus. En pleine épidémie de Covid-19, les lieux publics fermés, les réunions interdites et la vie politique à l'arrêt, il a été difficile de mener un large débat. Après son adoption par le Conseil des ministres et le Parlement, partis et associations ont tenté de rattraper les choses à l'ouverture de la campagne référendaire, mais ceux qui ont mené campagne ont été, dans leur écrasante majorité, les partisans du «oui». Ce qui n'a pas réellement permis au débat contradictoire d'émerger et d'offrir au citoyen cette vision globale où les arguments s'entrechoquent. Mais même si le projet de la Constitution n'a pas offert le «show» souhaité, les animateurs de la campagne référendaire n'ont pas économisé leurs efforts pour vulgariser les profonds changements que propose le projet de la Loi fondamentale, tentant obstinément de captiver l'attention du citoyen, bousculée par les nombreuses préoccupations du quotidien dont, notamment la rentrée scolaire en pleine crise sanitaire. Au bout de trois semaines de sensibilisation et d'appels à un vote massif le 1er novembre prochain, les animateurs de la campagne arrivent en fin de mission. Ce peuple qui, un an durant, est sorti dans la rue pour exiger un changement radical, saura évaluer si le texte répond à ses aspirations et à l'exercice de la véritable démocratie.