Les activités du haut-fourneau n°2 du complexe sidérurgique d’El Hadjar de la wilaya de Annaba ont été suspendues pour dysfonctionnement dans l’approvisionnement de la matière première (fer brut) provenant des mines d’Ouenza et de Boukhadra (Tébessa), a indiqué, hier, le président-directeur général par intérim, Lotfi Manaâ. «Le haut-fourneau, le maillon fort de toute le chaîne de production, a été mis temporairement à l’arrêt depuis le 2 septembre dernier suite à l’épuisement du stock de fer brut et l’irrégularité dans l’approvisionnement du complexe depuis la mine d’Ouenza», a précisé le même responsable, soulignant que cette décision de suspension temporaire des activités du haut-fourneau n°2 est une «mesure préventive pour sécuriser et préserver l’installation industrielle». Il a dans ce sens rappelé que le complexe doit garantir un stock de fer brut de 30 jours pour assurer le bon fonctionnement de toute la chaîne de production. Manaâ a révélé qu’une équipe de spécialistes du complexe sidérurgique d’El Hadjar a été dépêchée à la mine d’Ouenza pour «statuer sur la situation de production de fer brut et l’acheminement de la matière vers le complexe», relevant que l’équipe en place a constaté «des difficultés rencontrées dans la production du fer brut» et a proposé à la direction de la mine de «partager son expérience dans le domaine de la maintenance des équipements».