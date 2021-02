Des affrontements entre saisonniers marocains et algériens activant en Espagne ont eu lieu très tôt, jeudi, à Jaen, ville située au nord-est de l'Andalousie. Les ressortissants des deux pays se sont «violemment battus» au niveau du quartier Villanueva del Arzobispo. Heureusement que cette violente bagarre n'avait pas fait de mort. Néanmoins, les affrontements se sont soldés par plusieurs blessés dans les deux camps, selon le média espagnol Nius Diario, dans la ville de Jaen connue pour être une terre d'accueil des travailleurs saisonniers étrangers dans l'agriculture. Tout avait commencé, vers 5h du matin, suite à une «dispute anodine» entre certains membres des deux camps. Il s'ensuivit une vive altercation entre les ressortissants saisonniers agricoles algériens et marocains. Alors que la situation allait dégénérer, les forces de l'ordre de Villanueva del Arzobispo sont vite intervenues avant que la rixe ne tourne au drame. Dans une vidéo filmée par un riverain et diffusée par la police locale, on voit les policiers qui tentent de maîtriser des membres des deux groupes pour les séparer et mettre fin à la mêlée générale. Le même média rapporte que plusieurs personnes ont été blessées dans les deux camps. Leurs blessures sont, néanmoins, sans gravité, mis à part pour l'un des saisonniers, transporté à l'hôpital de San Juan de la Cruz de Úbeda, pour y être soigné mais dont les jours ne sont pas en danger. L'appartenance du blessé à l'un des deux camps n'a pas été précisée. Les raisons de cette rixe entre Marocains et Algériens restent inconnues. En effet, la police n'a pas pu déterminer avec exactitude le nombre de participants à cette rixe. En outre, les raisons de la mêlée générale n'ont pas été élucidées pour le moment, selon la même source. Interrogé par le média espagnol, le maire de la ville de Jaen s'est dit étonné de ce qui est arrivé, estimant que «ce genre d'incidents est rare». Capitale de la province, Hadira sous le califat de Cordoue, Jaén est traversée par le fleuve Guadalquivir. Elle abrite une grande richesse historique issue de la cohabitation des trois cultures monothéistes: chrétienne, musulmane et juive.

C'est un héritage culturel transmis au cours des siècles par les différents peuples qui ont traversé ces terres fertiles de l'Andalousie. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce genre de rixe survient entre Algériens et Marocains. En août 2017, entre 100 et 200 jeunes Marocains et Algériens s'étaient bagarrés au festival marocain de Laval au Canada. Une bagarre qui avait nécessité l'interruption du festival et l'intervention d'une cinquantaine de policiers. On avait signalé que des blessures mineures, et une seule arrestation, celle d'un adolescent âgé de 15 ans. L'organisation du festival avait quant à elle signalé que cet incident n'était pas le premier dans son genre. «Ils s'affrontent lorsqu'ils se rencontrent. Ils sont à tous les festivals.

Ils ont fait la même chose au parc Jarry à Montréal il y a quelques semaines. Ils étaient 200 au parc Jarry» avait déclaré la présidente du festival, Fatima Maârouf à l'agence QMI. L'incident avait causé des pertes considérables au festival, notamment suite à l'annulation de plusieurs concerts.

En août 2011, une bagarre entre Algériens et Marocains était survenue dans un quartier de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, une municipalité de l'agglomération bruxelloise à forte densité d'émigrés marocains.