La décision conjointe prise à la hâte pour suspendre les liaisons aériennes entre notre pays et le Royaume chérifien, a causé des désagréments à nombre de nos concitoyens résidant ou en voyage dans ce pays voisin. En effet, ceux-ci se sont retrouvés bloqués à l'aéroport de Casablanca. La réaction des plus hautes autorités du pays ne s'est pas fait attendre, puisque «le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné, hier, des instructions au ministre des Affaires étrangères et des Travaux publics et celui des Transports, pour le recensement et la prise en charge des Algériens bloqués à l'aéroport de Casablanca en prévision de leur rapatriement vers l'Algérie», a indiqué un communiqué de la Présidence. Faisant suite à ces instructions, le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a affirmé, hier, qu'ils seront rapatriés aujourd'hui vers l'Algérie.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué que «l'ambassade d'Algérie au Maroc a été chargée d'arrêter la liste des Algériens désirant retourner au pays», relevant que ces ressortissants algériens seront transportés directement vers Alger ou après escale à Tunis. «Le ministère des Travaux publics et des Transports a coordonné avec celui des Affaires étrangères et la direction d'Air Algérie pour prendre les mesures nécessaires à l'effet de rapatrier les Algériens établis au Maroc», a-il précisé. Par ailleurs, Chiali a fait savoir que toutes les mesures préventives pour faire face à la pandémie de coronavirus avaient été prises, et ce, à travers «la suspension à titre provisoire de certains vols vers l'Italie et l'Espagne, outre la réduction à hauteur de 50% des vols à destination de la France». Evoquant les voyages entre l'Algérie et la Chine, le premier responsable du secteur a assuré qu'il «n'y a pas de vols entre les deux pays faute de voyageurs à l'aller comme au retour». Rappelant que les mêmes dispositions ont été prises pour les liaisons maritimes, le ministre a rassuré que «son secteur était en contact avec les compagnies de navigation maritime pour le rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Les mesures de suspension des liaisons aériennes et maritimes prendront fin début avril prochain», a-t-il fait savoir.