On est toujours là ! Ce mois de janvier a été marqué par un retour de l’Algérie sur la scène internationale. Le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué sa première sortie internationale, à l’occasion de la conférence de Berlin sur la Libye. Alger a également vu défiler un ballet diplomatique de haut niveau. Pendant ce temps, l’Oncle Sam a dépêché une délégation d’hommes d’affaires venue parler business ! En effet, une délégation de haut niveau de l’Agence américaine pour le commerce et le développement (Ustda) était durant la semaine écoulée, en visite en Algérie. «Cette visite entre dans le cadre d’une mission destinée à élargir la coopération bilatérale et explorer de nouvelles opportunités pour développer des infrastructures de qualité dans le pays», a expliqué l’ambassade des Etats-Unis en Algérie, dans un communiqué. Le chef de la délégation de l’Ustda a fait part de l’intérêt des entreprises US pour le marché algérien. «L’Algérie est un marché à forte croissance qui intéresse de nombreuses entreprises américaines, et l’Ustda peut s’associer à ses homologues algériens, afin d’atteindre leurs objectifs de modernisation et d’expansion», a déclaré Carl B. Kress directeur régional de l’Ustda pour le Moyen-Orient, l’Europe et l’Eurasie. Ces «businessman» américains ont ciblé leurs priorités qui sont l’énergie, les télécommunications et l’informatique. «Nous sommes optimistes, quant à l’expansion de notre portefeuille dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications, ainsi que la rationalisation de l’introduction d’équipements, d’applications et de services informatiques américains de pointe en Algérie», a soutenu le même responsable.

Avec le retour de la stabilité politique en Algérie, les Américains semblent donc se placer dans les secteurs clés. Une longueur d’avance sur leurs concurrents étrangers. Surtout que lors de cette visite, «l’Ustda a exploré d’autres opportunités de projets d’infrastructures durables sur de nombreux marchés pour les entreprises américaines», souligne la chancellerie américaine. Elle soutient que « l’Agence finance également des activités de préparation de projets tels que des études de faisabilité et une assistance technique pour aider l’Algérie à répondre à ses priorités en matière de développement des infrastructures et à créer des partenariats commerciaux réussis et durables entre les entreprises américaines et les promoteurs de projets algériens ». Va-t-on enfin assister à de vrais investissements américains en Algérie ? L’ambassadeur des Etats-Unis, John Desrocher, en est convaincu. Il a fait part de sa détermination à concrétiser sur le terrain les discussions entre les entreprises algériennes et américaines. « L’ambassade des Etats-Unis à Alger s’est engagée à travailler avec des partenaires algériens pour promouvoir la croissance économique durable de l’Algérie », a déclaré l’ambassadeur Desrocher. « C’est précisément l’objectif de l’intérêt que porte l’Ustda au financement de projets à un stade précoce »,

a- t-il rappelé pour ce qui sonne comme un appel aux hommes d’affaires des deux pays à se rapprocher davantage. Il faut dire que plus rien ne bloque les investisseurs, étrangers en général et américains en particulier, pour conquérir le marché algérien.