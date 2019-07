L’amélioration des prestations de service offertes aux citoyens en matière de sécurité sociale demeure une exigence. Dans cette optique, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam a annoncé, hier à Alger, la tenue d’assises nationales sur la sécurité sociale avant la fin de l’année, « avec la participation du partenaire social », rapporte l’APS. Le responsable du secteur, a expliqué que ces assises s’axeront sur « les équilibres financiers de la sécurité sociale et les mécanismes d’amélioration de la gestion et des services, avec la participation du partenaire social et d’experts et l’accompagnement de l’Association internationale de la sécurité sociale et l’Organisation internationale du travail ». A propos du paiement des cotisations, Tidjani Hassan Haddam a précisé qu’il a été prolongé de « 48 heures pour les affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos), a fait savoir Haddam, lors de sa visite d’inspection à l’agence Casnos de Hydra (Alger), ajoutant que le dernier délai du règlement des cotisations pour l’exercice 2019 pour les non-salariés était fixé à dimanche 30 juin ». Il dira encore que « ces mesures sont dédiées aux affiliés de la Casnos qui se sont présentés aux guichets et qui n’ont pas pu s’acquitter de leurs cotisations ». A cet effet, ils ont reçu un avis de passage pour «éviter des majorations de retard» et bénéficier des services de la sécurité sociale et ce dans le cadre de l’action de proximité et d’accompagnement qu’assurent les instances de la sécurité sociale au profit des affiliés et des assurés sociaux. Dans le même sillage, M. Haddam a mis l’accent sur nombre de mesures entreprises en vue de rapprocher les services de la sécurité sociale à cette frange de la société et d’améliorer la performance, outre l’organisation de campagnes de sensibilisation pour encourager les affiliés de la Casnos à augmenter le montant de leurs cotisations dans le but de garantir une bonne pension de retraite. Par ailleurs, le responsable a évoqué les mesures d’accompagnement destinées aux jeunes chefs de microentreprises dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) ou la Caisse nationale d’assurance-chômage (Cnac), pendant les trois premières années depuis le lancement de leurs projets. Le ministre a précisé que ces mesures de facilitation avaient permis à ces jeunes affiliés à la Casnos, de s’acquitter du seuil minimum des cotisations, qui s’élève à 32 400 DA.