Quelque 74 écoles primaires dans la wilaya de Annaba ont bénéficié de bacs pour la gestion des déchets. Une action qui s’inscrit dans le cadre d’une opération dénommée « Les ambassadeurs du tri sélectif ». Initiée par la direction communale de l’environnement en collaboration avec celle de wilaya et plusieurs autres partenaires, l’opération est le résultat d’une convention signée entre le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, ainsi que celui de l’Education nationale. La mise en place de ce processus, porte sur une politique visant à mettre l’accent sur la préparation de l’élève par rapport à cette nouvelle prise de conscience, en rapport avec la gestion des déchets et plus particulièrement le tri sélectif. Dans une première phase, le chef-lieu de la commune de Annaba a eu le privilège d’acquérir des bacs destinés à quelque 74 écoles primaires. Une opération accompagnée par un cours intitulé « Les ambassadeurs de tri sélectif ». Rappelons que, l’expérience a été lancée fin janvier écoulé, depuis l’école primaire El-Wiam, dans la commune de Annaba. Une initiative appelée à être généralisée dans l’ensemble des établissements des 11 communes restantes de la wilaya de Annaba. La louable démarche de la direction de l’environnement de la wilaya de Annaba, a été saluée par le corps des enseignants et le personnel administratif. Jugé pour la plupart que cela représente un important apport, dans l’éducation environnementale des écoliers. Pour le premier responsable de la direction de l’environnement de la wilaya de Annaba, cette première opération pilote, qui sera généralisée, reflète la conjugaison des efforts entre les différents partenaires pour la valorisation des déchets. Un fait qui, convient-il de le rappeler, a décroché le premier Prix de la ville verte à l’échelle nationale en 2019. Cette distinction encourage à plus d’efforts pour œuvrer dans la continuité aux fins d’une ville écologique. Ainsi, les efforts consentis des acteurs en charge de l’environnement dans la wilaya de Annaba, sont convaincus que, l’investissement dans l’élément humain est primordial. Et l’initiative du tri sélectif dans les écoles primaires, est un parfait exemple. Ainsi, l’inculquer dès le jeune âge permet également d’éveiller la conscience collective à de plus grands enjeux écologiques. En conclusion, les élèves passent de nombreuses heures dans cet espace d’apprentissage qu’est l’école. C’est le lieu idéal pour sensibiliser sur l’importance du tri sélectif des déchets. Quoi de mieux qu’une mise en pratique en équipant directement l’établissement scolaire de bacs de tri ? Par ailleurs, il est utile, voire important, de souligner qu’il est également, nécessaire de renforcer cette initiative, aux administrations et établissements publics avec le placement de bacs pour tri sélectif. Ce dernier reste une source des déchets recyclables, inexploitée. La démarche permettra sans aucun doute d’accélérer la mise en œuvre d’une économie circulaire.