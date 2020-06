Pour la préservation de la santé publique, les campagnes de distribution de bavettes à titre gracieux se succèdent. Une large opération de distribution des bavettes à titre gracieux au profit des citoyens les plus démunis a été en effet lancée, hier, depuis le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Ahmar El Aïn. Elle se poursuivra et sera élargie aux autres wilayas du pays, a annoncé l'Association de protection et orientation du consommateur et son environnement (Apoce). Dans un communiqué rendu public, hier, sur sa page facebook, l'Apoce a fait savoir que «cette initiative a pu voir le jour, grâce à une convention qu'elle vient de signer avec le ministère de la Formation professionnelle, dans le cadre des efforts menés pour la prévention et la lutte contre la pandémie de coronavirus» De son côté, le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a précisé dans un communiqué que cette convention-cadre signée par Hoyam Benfriha, première responsable du secteur et le président de l'Apoce, Mustapha Zebdi, «vise à permettre aux membres de l'association de participer volontairement à la confection des masques au sein des centres de formation et d'enseignement professionnels».Le même document a apporté davantage de précisions sur le rôle du ministère de la Formation professionnelle à ce sujet.C'est le département de ce secteur qui se chargera d'«assurer la matière première pour la confection des masques par des bénévoles, lesquels bénéficient d'une formation qualifiante garantie par la formation professionnelle», indique le même document, qui note que «des enseignants de la formation professionnelle sont mobilisés au niveau de chaque centre pour encadrer les bénévoles dans la confection de masques». La même source souligne par ailleurs, que le secteur «a connu depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 un important élan de solidarité où travailleurs et enseignants du secteur se sont portés volontaires pour confectionner les masques, réaliser des tunnels désinfectants et les différents consommables utilisés dans la lutte contre la pandémie».Notons dans ce sens que le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et le Forum des chefs d'entreprise (FCE) avaient, fin avril dernier, conclu un protocole de partenariat pour la fabrication de 5 millions de bavettes dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. C'est le FCE qui s'est engagé à «mobiliser les moyens des entreprises membres de cette organisation patronale pour fournir aux centres de formation professionnelle à travers le pays du tissu spécial pour la confection de ce lot important.Des exemples qui montrent que tout le monde dans le pays tente, chacun selon ses moyens, d'aider les familles les plus démunies à surmonter la dure épreuve du Covid-19.Un engagement qui ne date pas d'hier, puisque le moindre «signal de détresse» fait ressortir ce qu'il y a de meilleur chez les Algériens.