Un chiffre crève les yeux. Dans le bilan des interventions de l'ANP et la Gendarmerie nationale durant l'année 2020, les saisies de drogues ont été effarantes: 700 quintaux de kif et 28 kg de cocaïne, sans compter les millions de comprimés de psychotropes. Le tout bien emballé et servi à satiété à une jeunesse avide d'évasion.

Ces saisies de drogues témoignent de la gravité du problème que vit la jeunesse algérienne. En panne de perspectives, en panne de projet, brimée, ignorée, infantilisée et vivant une pénurie de loisirs, en panne de distractions, il ne lui reste que deux solutions, toutes les deux dramatiques. Braver la mer et risquer sa vie en quête d'autres horizons plus cléments ou voyager dans les illusions que procurent les volutes de la cocaïne et des psychotropes.

Comment répondre à l'attente de la jeune génération algérienne? Comment faire naître une Algérie nouvelle dans les esprits? Sous quelle forme par exemple, au-delà des options politiques ou économiques, s'exprimera une personnalité qui puise ses racines dans la lointaine histoire amazighe? Ce sont là quelques questions; il y en a d'autres. Elles se posent dans une société en pleine transformation, dans une génération connectée et qui refuse les frontières. Ces problèmes brûlants, discutés, controversés dans les rangs de la jeunesse, ne sont pas des débats de salon. C'est la vie quotidienne qui les pose.

Alors que 57% de la population sont âgés de moins de 30 ans, il va falloir trouver un moyen de répondre à leurs aspirations.

C'est que la jeunesse à travers tout le territoire national traduit son inquiétude vis-à-vis de l'avenir, à l'instar d'autres segments de la société sans réformes structurelles profondes, supposant un minimum de consensus social.

Surgis de la guerre civile des années 1990, les jeunes Algériens ont les yeux grand ouverts. La période de tension qu'ils ont connue les a laissés précocement et parfois douloureusement adultes. Cette jeunesse qu'on a toujours infantilisée a lucidement repoussé tous les pièges de la haine et de la division. Le Hirak né de l'incroyable soulèvement du 22 février 2019, est une démonstration d'une grande maturité.

Quel avenir peut espérer un pays qui perd sa jeunesse? Pour contrecarrer le phénomène des harraga, le gouvernement a trouvé, en 2009, la parade de la prison au lieu d'offrir des perspectives de travail, d'entrepreneuriat et d'une vie meilleure. Comme si on avait offert des bouées se sauvetage trouées. Le summum de l'indigence politique, du manque de vision et de projet pour cette frange.

Conséquence logique, il en est résulté une contestation chronique qui s'exprimait par le biais d'émeutes, de grèves et ou encore de chants scandés lors des matchs de football.

Avec l'épuisement des recettes des hydrocarbures, la crise économique mondiale qui se profile à l'horizon, il faut dire que les choses ne seront pas faciles et les temps seront encore plus durs. Sans compter que l'équation sera davantage compliquée par des besoins croissants et moins de devises à importer.