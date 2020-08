Dépassements, malversations et corruption signalés au niveau d'Algérie télécom à Constantine. Rien ne va plus depuis un certain temps et l'avènement de la crise sanitaire n'a fait que compliquer la situation, mais certainement pas pour la brigade économique de la sûreté de la wilaya qui a ouvert une enquête depuis le mois de juin à ce jour, conformément aux directives du président de la République relatives à la lutte contre la corruption. Plusieurs cadres et hauts responsables de la direction opérationnelle de télécommunication DOT ont été convoqués et interrogés sur les faits de corruption et de malversation au sein de l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'un matériel outre que celui consigné dans le cahier des charges comme le prouvent les documents en notre possession. Le projet concerne la réalisation d'un réseau téléphonique au niveau d'El Khroub et un autre projet relatif aux travaux de canalisation au profit de la Cnac situé à Daksi SMK où il a été constaté que l'entreprise a utilisé le Pehd 90/10 bar couleur bleue au lieu du vert et ce contrairement à ce qui a été conclu dans la prescription technique, on utilisera un raccordement non conforme puisque la couleur bleue est généralement pour les canalisations des eaux et non pour les réseaux téléphoniques. La différence est la durée de vie des Pehd. Aucune clause du cahier des charges pour ainsi dire n'a été respectée.

Selon les premiers éléments de l'enquête qui va certainement faire tomber des têtes, cinq entreprises privées à qui on a confié la réalisation des projets ont été convoquées et auditionnées, ainsi que de nombreux cadres et responsables de l'entreprise publique qui sont directement impliqués dans cette malversation. L'on apprend également que pas moins de 20 milliards de centimes ont été alloués pour mener ces projets dont la fibre optique en plus des réseaux téléphoniques et il a été constaté la perte de 3 milliards de centimes. Comme on peut lire sur les clauses du cahier des charges, notamment l'article 4 qui démontre les désignations et spécifications techniques des matériaux rien ne sera rapporté aux normes. Cet article exige en effet, les fourreaux en Pehd avec les spécifications suivantes: aspect extérieur, lisse homogène opaque et flexible, couleur noire avec quatre bandes de repérage de couleur verte comptant certaines informations très spécifiques. Pour l'aspect intérieur on exige une rainure en pré-lubrifié ou siliconé avec des conceptions adaptées et des caractéristiques dimensionnelles, mais tout ça ne sera pas réel sur les chantiers. Les faits ont été dénoncés et les chefs d'entreprise des télécommunications au niveau de la wilaya de Constantine possèdent assez de preuves qui seront rendues publiques pour dénoncer la mauvaise gestion devenue scandaleuse. Comment ne pas le dire, puisqu'on a fait appel au charlatanisme pour fêter l'inauguration du nouveau siège sis à Boussouf par le sacrifice d'un mouton à l'entrée du siège, un rituel pour éloigner le mauvais oeil selon les initiateurs de cette idée archaïque de mauvais goût. Les employés ont été subjugués par cette action moyenâgeuse. En tout cas, toutes les preuves en notre possession versent dans pas seulement la mauvaise gestion mais aussi la corruption. L'enquête est toujours en cours et peut impliquer davantage de personnes en plus des cadres et hauts responsables auditionnés par la brigade économique de la sûreté de la wilaya. La vérité est si flagrante qu'on n'est plus en mesure de dissimuler ce qui se passe dans cette entreprise publique qui connaît encore les anciennes pratiques ayant duré 20 ans.