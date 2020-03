L'alerte est désormais donnée dans la wilaya de Tizi Ouzou après l'apparition de quatre nouveaux cas de citoyens ayant été contaminés par le coronavirus dans la wilaya de Blida. Hier donc, des cellules de veille et d'alerte ont été mises en place dans l'ensemble des établissements hospitaliers de la wilaya de Tizi Ouzou, selon une responsable de la direction de ce secteur, qui a affirmé que la mise en place de ces cellules est intervenue après la tenue d'une série de réunions visant à prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer ce problème qui menace la santé des citoyens.

Les rencontres en question se sont déroulées en présence des représentants de l'ensemble des établissements sanitaires de la wilaya dont le CHU Nedir-Mohamed, la clinique d'accouchement Tassadit Sbihi, les huit Epsp se trouvant aux quatre coins de la wilaya, ainsi que l'ensemble des dispensaires et des EHS.

Ces opérations ont été supervisées par les responsables des services de la prévention au niveau des localités. Les moyens de protection ont été ainsi mis en place, selon la même source qui a précisé que des mesures préventives ont été prises dans tous les établissements hospitaliers, en dégageant des espaces exclusivement réservés pour la prise en charge des cas de patients suspectés d'avoir été contaminés par le coronavirus. C'est ainsi que des salles de consultation spéciales pour ce genre de patients ont été aménagées. Même concernant les interventions chirurgicales et les accouchements, des salles ont été réservées également pour cette catégorie de patients.

Ces mesures ont pour but d'assurer la prise en charge d'éventuels patients atteints du coronavirus tout en les maintenant en état d'isolement afin d'empêcher tout risque de contamination ou de propagation de ce virus.

En plus des patients suspectés, les cas avérés seront également et bien évidemment pris en charge de la même manière et avec le même dispositif et les mêmes précautions, a indiqué la même source. Il faut préciser en outre que jusqu'à hier, aucun cas de coronavirus n'a été enregistré dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Des rumeurs ont certes circulé depuis au moins une dizaine de jours concernant l'existence d'un ou de plusieurs cas détectés ici et là mais le directeur de la santé et de la population de la wilaya, Abbès Ziri, a démenti formellement ces rumeurs.

La circulation de ce genre d'information est surtout engendrée par la panique qui s'est emparée de la population de la wilaya, surtout après que des cas avérés de coronavirus ont été signalés dans la wilaya de Blida qui n'est distante de Tizi Ouzou que de 150 kilomètres. Cette proximité relative a donc fait que les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou ont commencé à exprimer de sérieuses appréhensions concernant ce virus. Cette peur a eu pour conséquences l'affluence inédite et record enregistrée sur l'achat des bavettes médicales dans les pharmacies des quatre coins de la wilaya. Le même rush a été constaté sur le gel désinfectant hydro-alcoolique. Dans le même sillage, il y a lieu de rappeler que les responsables du secteur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou ont appelé les citoyens à avoir désormais certains réflexes dont celui de se laver les mains régulièrement.