La commémoration du 56ème anniversaire de la création du Front des forces socialistes, premier parti d’opposition en Algérie, s’est déroulée, hier, dans la ville de Tizi Ouzou en présence d’une foule nombreuse. Il y avait également plusieurs élus locaux et nationaux du parti et des membres du présidium dont Ali Laskri. Comme chaque année, les militants et les sympathisants du FFS, toutes générations confondues, restent fidèles à cette date historique qui a vu Hocine Ait Ahmed, leader charismatique de la formation politique, lire la proclamation de la création du premier parti d’opposition au niveau de la place de l’ancienne mairie de Tizi Ouzou.

C’est d’ailleurs cet endroit qui a été choisi par les responsables du FFS pour la tenue de leur meeting commémoratif, hier. Certes, la date-anniversaire en question est le 29 septembre, mais à Tizi Ouzou cet évènement est toujours marqué à l’avance pour permettre aux autres localités du pays d’organiser des activités à leur tour, aujourd’hui et demain. Hier donc, dans la matinée, la place de l’ancienne mairie du centre-ville de Tizi Ouzou était noire de monde. En plus des militants et sympathisants du FFS de la wilaya de Tizi Ouzou, d’autres sont venus des wilayas limitrophes comme Béjaïa, Bouira, Boumerdès, Bouira et Alger pour prendre part à cet événement qui se veut aussi un hommage aux 480 militants du FFS morts suite aux affrontements qui ont eu lieu au lendemain de l’indépendance.

Des militants pour lesquels la direction du FFS ne cesse de se battre pour obtenir le statut de martyrs de la démocratie. Il faut rappeler ici que les militants décédés lors du soulèvement de 1963 et qui se sont engagés dans la guerre d’indépendance ont tous été réhabilités et ont bénéficié du statut de moudjahid.

Hier, les responsables du parti, dont Ali Laskri, ont rendu un vibrant hommage aux martyrs du FFS et à tous les martyrs de l’Algérie et de la démocratie. Ali Laskri, qui a pris la parole devant une foule nombreuse, a rappelé quels étaient les objectifs assignés à la création du FFS en 1963 par Hocine Ait Ahmed et ses compagnons.

Ali Laskri n’a pas manqué de faire la jonction entre le combat des fondateurs du FFS avec le combat mené par les Algériens pour la liberté , la justice sociale et la démocratie. Il s’agit là, a ajouté Ali Laskri, de revendications que n’a cessé de brandir le FFS depuis que Hocine Ait Ahmed avait lu la proclamation de la création du FFS le 29 septembre 1963, « ici même, dans cette placette ». Il faut préciser qu’avant que les centaines de militants et sympathisants du FFS ne se retrouvent sur la place de l’ancienne mairie au centre-ville de Tizi Ouzou pour assister au meeting en question, ils ont d’abord pris part au dépôt d’une gerbe de fleurs devant le mémorial des martyrs du FFS au carré des Martyrs de Mdouha avant de prendre part aussi à une marche improvisée et qui s’est ébranlée du quartier Mdouha à l’entrée est de la ville vers le centre-ville. «Assa, azzekka, le FFS yella yella», a été, entre autres, l’un des slogans phares scandés par les manifestants du plus vieux parti d’opposition.