Le long des deux côtés du Cours de la révolution et la place du 1er-Novembre, de nombreux manifestants brandissant l’emblème national et des pancartes, ont donné à ce 37e vendredi de la révolution pacifique, une connotation patriotique. L’ambiance habituelle était agrémentée par une certaine ferveur. Car, cet autre vendredi de la manifestation à Annaba, est intervenu, comme à travers les autres wilayas du pays, par la célébration du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Les citoyens présents au centre-ville sont venus de toutes les communes, El Hadjar, El Bouni, Berrahal, ou encore de Sidi Amar entre autres. La foule était tout en couleurs. Sillonnant le Cours de la révolution, les manifestants ont scandé « Djazair hora démokratiya ». Une revendication d’ailleurs réitérée chaque semaine, pour un Mouvement populaire qui ambitionne de combattre le système, et revendique une République démocratique. Des revendications qui n’alimentent aucune divergence d’opinions entre les concitoyens de la même nation. Même si c’est à des degrés différents, les manifestants sont interpellés par la situation du pays. Un fait ne pouvant plus être ignoré longtemps. «La paix et la sécurité sont essentielles pour le développement de notre pays », ont estimé quelques-uns de nos interlocuteurs, qui ont déploré dans le sillage, la situation prévalant, depuis bientôt huit mois, dans le pays qui fait face à de graves menaces économiques aux conséquences irréversibles. Pour d’autres, « le pays, qui subit aujourd’hui de plein fouet les contrecoups de ce chaos sociopolitique, est pressé de trouver une sortie de crise, même s’il y a lieu de faire injustement des concessions de part et d’autre», ont-ils estimé. Si les uns et les autres sont conscients des enjeux de la situation, d’autres y voient en le maintien de la pression, une volonté de mettre les décideurs au pied du mur, pour céder à la volonté populaire. En effet, en ce 37e vendredi, rares sont les commerces qui ont ouvert à Annaba.