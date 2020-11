Alors que la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien l'Algérie, le point sur la pandémie, à la date du 24 novembre, fait ressortir que 77.000 cas confirmés de Covid-19 ont été recensés, depuis le début de l'épidémie, tandis que l'on déplore 2 309 décès et que le nombre de patients guéris est passé à 50.070.

Des chiffres fournis par le docteur Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de Covid-19. Ainsi, depuis le premier cas recensé en Algérie, en mars dernier, le chiffre a explosé. Certes, comparée à d'autres pays, à l'instar de la Tunisie, du Maroc, de la France ou l'Espagne, où les morts se comptent par milliers, l'Algérie avait, dès l'apparition de la pandémie, adopté une série de mesures pour contenir l'épidémie, dont l'instauration du confinement total ou partiel sur tout le territoire. Des mesures saluées dans une contribution rendue publique par Eric Overvest, coordonnateur résident du Système des Nations unies en Algérie. Néanmoins et en dépit de ces mesures, il y a lieu de déplorer le décès de quelque 120 employés de la santé, tous corps confondus, tandis que 9 146 autres ont été contaminés par le virus. Dans une récente déclaration, le professeur Abderrazak Bouamra, chef du service de réanimation du CHU de Blida, avait alerté sur la séroprévalence du Sars-Cov-2 en milieu hospitalier, les professionnels étant à l'avant-garde de la prise en charge des citoyens. En effet, les résultats de l'étude menée en collaboration avec l'institut Pasteur d'Alger ont fait ressortir un taux de 17,1% des personnels soignants testés positifs au coronavirus à l'hôpital Frantz Fanon de Blida, wilaya considérée comme l'épicentre de la pandémie en Algérie. Le professeur Bouamra a, néanmoins, précisé le taux de séroprévalence chez les paramédicaux, médecins généralistes et pharmaciens, qui étaient les plus touchés, par rapport au personnel administratif et autres corps. Des chiffres qui donnent froid dans le dos. Concernant justement les chiffres, ceux révélés par le commissaire et sous-directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière, Rachid Ghazali, de la direction générale de la Sûreté nationale, donne le tournis. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le commissaire Rachid Ghazali a indiqué que le bilan des infractions au confinement dépassait 952.000 infractions, dont plus de 354.000 ont abouti à des procédures judiciaires. En outre, il a révélé que les services de sécurité ont enregistré plus de 15 212 infractions à l'interdiction du rassemblement de plus de deux personnes, précisant que les services de sécurité ont enregistré, du 22 mars au 22 novembre de l'année en cours, 2 016 infractions de la part des transports en commun et 4.228 infractions commises par des chauffeurs de taxi. Pour veiller au strict respect des meures adoptées lors du Conseil des ministres, la direction générale de la Sûreté nationale, selon le même officier, avait mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles pour combattre et limiter la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19 et pour s'assurer que toutes les mesures de prévention approuvées par les instances supérieures du pays sont respectées. Sur un autre registre, la pandémie du coronavirus a eu impact négatif sur l'économie nationale. Selon une enquête d'évaluation de l'impact concret de la pandémie du coronavirus sur la situation sociale et l'économie de l'Algérie, publiée en août dernier, le ministère du Travail avait révélé que 333.932 salariés ont été confrontés à la diminution de leur activité, tandis que 52.367 ont assisté à la fermeture provisoire de leurs lieux de travail. Uniquement 4% de l'intégralité des entreprises comptant 16.609 travailleurs ont poursuivi leur activité. L'étude a montré que pas moins de 200.000 travailleurs ont vu la rupture de leurs revenus. Ceci durant toute partie ou la durée du confinement. 180.000 travailleurs n'ont pas perçu leurs salaires à temps. Aucun secteur n'a été épargné. Selon la même étude, 19,5 milliards de dinars constituent des pertes du chiffre d'affaires des transports publics à eux seuls, du fait que 134.000 chauffeurs de taxis, 6.883 auto-écoles et. 6.224 examinateurs ont été victimes de cet impact. Le secteur du tourisme a connu un manque à gagner de 81,9 milliards de dinars. Quant au secteur de l'énergie, la perte du chiffre d'affaires de Sonatrach s'élève à 4,6 milliards de dollars. Enfin, 63,83 milliards de dinars représentant la perte du secteur marchand public, conclut le média de la presse écrite. Certes, la courbe des décès, en augmentation exponentielle aux premiers jours de sa propagation, en dehors de Wuhan, a vite décliné, sous l'effet des gestes barrières et de confinement adoptés, en général par plusieurs pays et en particulier par l'Algérie. Cependant, le bilan d'une pandémie ne se mesure pas en temps réel, du fait que la vague épidémique n'est pas terminée, d'autant que, selon les spécialistes, la pandémie pourrait aussi avoir une répercussion plus globale sur le système de santé de l'être humain.