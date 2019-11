Truanderie commerciale. Les éléments du contrôle du comité de coordination mixte impôt-douanes viennent de frapper fort en démantelant un réseau spécialisé dans l’établissement, par des exploitants des minoteries, des fausses factures au bénéfice des personnes n’ayant aucune relation des activités commerciales relatives avec la minoterie. Autrement dit, ils ne sont ni boulangers ni éleveurs devant bénéficier de prestations des minoteries et unités de trituration dont les coûts de la farine qu’ils acquièrent est soutenue par l’Etat. La gabegie est arrêtée à la somme faramineuse de 60 millions dinars. Dans cette affaire, des clients, parrainés par ces minotiers dont les noms ne sont pas encore rendus publics, ont réussi à s’introduire dans lesdites minoteries grâce à la complicité des gérants de ces entreprises spécialistes dans la trituration du blé en le transformant en farine relevée, ensuite par ces contrevenants débusqués et contre lesquels des poursuites judiciaires sont lancées. Et pourtant, la réglementation est explicite. Ces clients de circonstance pouvaient être refoulés par les commerciaux de ces minoteries étant donné qu’ils se présentaient dans ces entreprises sans juger utile de présenter les papiers attestant leurs activités, boulangerie ou éleveurs. Autrement dit, ils sont dénués du code distinctif confirmant leurs activités dans deux pareilles transactions. Il ne s’agit de rien d’autre que d’une tricherie et truanderie commerciale dont les desseins sont connus par le commun des mortels, les commerçants contrevenants agissent de telle sorte dans le but de détourner le marché ou encore le monopoliser en vue de passer à la spéculation autour des prix. Rien n’indique le contraire tant que des centaines d’éleveurs de l’Ouest sont, à plusieurs reprises, montés au créneau déplorant l’augmentation des prix des aliments de bétail dont essentiellement le blé.

Et ce n’est pas tout. Les mêmes services ayant passé au peigne fin les pratiques frauduleuses de près d’une quarantaine de minoteries, ont été stupéfaits de tomber nez à nez avec des révélations donnant le tournis. Dans le sillage de cette campagne, l’on est tombé sur un montant de 40 millions de dinars dissimulés, c’est-à-dire non déclaré.