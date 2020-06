Au deuxième jour du confinement partiel, des comportements suicidaires subsistent et dominent. La volonté des pouvoirs publics d'amener le pays vers une situation normale, en permettant la levée partielle du confinement, est contrecarrée par des comportements pour le moins irresponsables. Hier, à travers les rues de Bouira, de nombreux citoyens ne portaient pas de masques protecteurs. Les commercants se sont astreints aux directives mais les clients eux font part de comportements irréfléchis en bravant l'interdit, défiant ainsi le risque qui demeure grand. Des informations véhiculées à travers les réseaux sociaux font état de plusieurs foyers sur l'ensemble de la wilaya.

Au niveau de l'Etablissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf, la totalité des lits réservés aux différents services mis en place depuis l'apparition du Covid-19 est saturée et la wilaya aurait recouru à l'ouverture d'un service au niveau de l'EPH d'Aïn Bessem. Malgré cette situation, nous avons rencontré des personnes qui ne respectent aucune consigne de sécurité, à savoir le respect de la distanciation et le port d'une bavette. La crainte des professionnels de la santé est justifiée, surtout que des rumeurs font état d'un confinement total à partir de dimanche prochain.

Pour entrer dans les enceintes sécuritaires, à la police ou à la gendarmerie, tout le monde se soumet à l'obligation de porter une bavette, de passer par les couloirs de désinfection, de laver ses mains au gel hydro-alcoolique. Ces mêmes personnes, quand elles accèdent au siège de l'APC, de la daïra, de la wilaya ou d'une quelconque administration publique, prône la rareté ou la cherté des bavettes. Le phénomène n'est, hélas pas propre à ces marchés mais concerne aussi les villages. Depuis la mise en place du confinement obligatoire à partir de 19 h, ces villageois trouvent un malin plaisir à rester dehors en compagnie, tenez-vous bien, de leurs enfants en bas âge.

Les mêmes scènes sont constatées à Aït Laâziz, Semmache, Raouraoua, Chorfa, Bechloul, Aïn Bessem... et au chef-lieu de wilaya. Même les forces de l'ordre éprouvent les pires difficultés à intervenir et faire appliquer les directives. Malgré les campagnes de sensibilisation, il est encore des personnes qui ne semblent point conscientes. Ne faut-il pas recourir à des moyens plus dissuasifs, surtout que la pandémie qui affecte la planète ne semble point reculer?