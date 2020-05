Conformément au dispositif entrepris par les autorités dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et celui du respect des consignes de sécurité sanitaire la sûreté de la wilaya de Constantine a tracé un plan spécial pour la fête de l'Aïd. Dans ce contexte, des barrages fixes, mais aussi mobiles ont été mobilisés, au même titre que des patrouilles non-stop. Un hélicoptère a également été mobilisé en la circonstance. Mais cela n'empêchera pas les indisciplinés de violer les consignes. La police a arrêté en une seule journée 118 personnes. Un chiffre provisoire en attendant ce que révèlera la conférence de presse qui sera animée, aujourd'hui. La même source a confié que 51 véhicules et trois motos ont été placés en fourrière, alors que deux individus ont été arrêtés pour port d'armes blanches et psychotropes. Ne pouvant être partout en même temps, la police a dû se déplacer dans certaines régions et zones suite à des appels de la population qui dénonçait le non-respect du confinement comme à Aïn Abid, une commune de Constantine et certains quartiers comme ceux du 20-Août, Filali, Fadila et Benboulaïd où les citoyens ne donnent pas le bon exemple. Ils fuient à la vue des patrouilles, mais aussitôt ces dernières reparties, les indisciplinés reviennent à la charge, mettant leur santé, voire leurs vies et celles des autres en danger.