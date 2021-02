Par où commencer? C'est la première question lancinante qui se pose au chef de l'Etat revenu depuis, hier, au pays après une hospitalisation, en Allemagne, qui a duré plus de 30 jours. Le staff présidentiel a eu suffisamment de temps pour «prioriser les priorités» et « servir» au président de la République un diagnostic précis qui ne souffre d'aucune ambiguïté pour ne pas se tromper de remède qui aggravera le cas d'une situation cruciale. Tous les voyants sont au rouge. Alors que l'économie du pays subit de plein fouet les conséquences de l'épidémie de coronavirus doublée de la crise pétrolière vient s'ajouter la maladie du président contraint à un arrêt de travail durant près de 3 mois. Sans compter la situation sécuritaire régionale des plus explosives, notamment à nos frontières ouest où un voisin belliciste multiplie les coups tordus. Il est dit que les crises arrivent souvent en escadrille. Avec de pareilles secousses et d'une telle intensité, le pays aurait cédé n'était-ce les ressorts sociaux et les institutions solides. La grogne sociale n'est pas une vue de l'esprit mais le produit fini d'une crise économique et sanitaire foudroyante.

L'épidémie de coronavirus a boosté le chômage. Selon des statistiques avancées par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective, Mohamed Cherif Belmihoub, au moins 500 000 personnes ont perdu leurs emplois durant cette pandémie. C'est autant de familles laissées sur le carreau. Des pans entiers de l'économie nationale ont été paralysés. Certains secteurs comme les services et le fret sont à l'arrêt. D'autres ont vu leur activité ralentie, tandis que le secteur de la construction, grand pourvoyeur d'emplois, est laminé. Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a évalué à plus d'un milliard de dollars les pertes des entreprises publiques. Les chiffres sont tout aussi alarmants pour le secteur privé.

De nombreux commerces ont mis la clé sous le paillasson comme les restaurants, les cafés, quant aux agences de voyages c'est la catastrophe: pas la moindre activité depuis le 19 mars 2020! Comme cela n'a pas suffi, la bureaucratie est venue perler ce tissu de malheurs. Étouffante, la bureaucratie est un grave fléau qui gangrène le pays. Elle bloque le monde des affaires et hypothèque le développement économique et brise toutes les bonnes volontés et les élans sociaux. Un véritable ennemi à combattre. C'est dans ces conditions extrêmes qu'est appelé le président Tebboune à agir en urgence et rebâtir sur un champ de ruines où pousseront des fleurs...avec des épines.