D’énormes dégâts ont été signalés hier et avant-hier dans la wilaya de Tizi Ouzou suite aux intempéries qui se poursuivront encore jusqu’à la fin de la semaine, selon le dernier BMS des services de la météorologie. Ces dommages se comptent hélas en vies humaines et en dommages sur les infrastructures routières. Des averses qui ont provoqué l’arrêt total de la circulation automobile dans certains tronçons de routes, à l’instar de la RN12 qui relie la wilaya à Alger.

Au niveau des dégâts humains, c’est un jeune de 27 ans qui a été emporté par les crues. Le drame s’est déroulé avant-hier vers 20h55. Les éléments de la Protection civile de la daïra de Bouzeguène, appuyés par les renforts de l’unité principale de Tizi Ouzou, unité d’Azazga et les plongeurs de l’unité marine de Tigzirt, sont intervenus pour dégager le véhicule dans lequel se trouveait la victime et qui a été emporté par les eaux de l’oued Tazaghart, commune de Bouzeguène, en crue. Trois autres personnes étaient également à bord de la même voiture mais elles s’en sortiront indemnes.

Le corps de la victime sera repêché quelques heures plus tard, après des opérations de recherche qui ont nécessité de grands moyens de la Protection civile. Toujours au chapitre des dégâts humains, notons que la première victime a déjà été signalée il y a trois jours juste au début des intempéries. Un vieil homme de 77 ans a été retrouvé mort dans sa chambre, à la commune de Timizart daïra de Ouaguenoun, à une trentaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Selon le communiqué des services de la Protection civile, la victime a été brûlée par un appareil de chauffage électrique installé à proximité de son lit. Transféré à l’hôpital de la ville d’Azazga, le vieil homme est décédé, n’ayant pas survécu à ses brûlures. Au chapitre des dégâts matériels, il convient de noter que ce sont les infrastructures routières qui ont accusé le coup.