Ce cas de figure est le parfait exemple de dépassement occasionnant des désagréments aux occupants de la cité 20- Août, sise El Hadjar. Brandissant des banderoles, sur lesquelles était écrit «La Lechkara» (Non à la chkara), «non au bradage du parking de la cité» et «non au bradage du foncier».

Les contestataires qui ont observé, hier, un sit-in à l'entrée de leur cité, interpellent le wali de Annaba, pour mettre fin à ce qu'ils ont qualifié de «mafia du foncier». Selon nos interlocuteurs sur place «nous faisons face à une Issaba, qui ne recule devant rien», à lancé cet habitant de la cité du 20-Août.

Le malaise auquel font face les contestataires, s'articulerait autour d'une tentative d'expropriation d'une grande partie du parking et un espace de détente pour les enfants de la cité, par un promoteur immobilier.

Un dépassement cautionné par l'APC d'El Hadjar, nous dit-on, qui aurait donné la priorité audit promoteur, sur une partie du parking. Pour nos interlocuteurs, cet agissement «n'est autre que la hogra orchestrée à leur encontre», ont-ils déploré. Pointant du doigt, l'APC d'El Hadjar, nos interlocuteurs se sont interrogés sur les raisons et les dessous de délivrance de cette autorisation au promoteur, pour s'approprier le terrain. Dans l'élan de leurs propos, les habitants de la cité du 20-Août d'El Hadjar, se sont dit déterminés à aller au bout de leur mouvement, menaçant de le radicaliser, à défaut d'un écho favorable.

Notamment du côté du chef de l'exécutif, Djamel Eddine Berrimi en l'occurrence, qu'ils interpellent pour la énième fois. En ce sens, les contestataires ont fait état de plusieurs doléances apportées aux autorités locales, dénonçant la dégradation du cadre de vie dans cette cité, objet, aujourd'hui de prédation et autres dépassements cautionnés par le laxisme et l'indifférence des responsables locaux. Au moment de la mise sous presse, la tension monte au sein des contestataires, qui déplorent, l'absence d'une quelconque considération, au niveau local, menaçant de porter leur affaire devant les hautes instances de l'Etat. «Ce problème est la goutte qui a fait déborder le vase», nous dit-on. «On parle de cité, mais en réalité, c'est un ghetto, dépourvu des moin-dres droits à la vie humaine», a rétorqué ce quadragénaire. Situation retenue en raison de la négligence des services en charge des opérations d'aménagement.

« La wilaya a débloqué 10 milliards de centimes, à la faveur de l'aménagement de la cité, dont l'opération de peinture pour les immeubles, or, rien n'a jamais été concrétisé», ont déploré avec grande désolation, nos interlocuteurs. Ces derniers qui, au moment où ils attendaient l'aménagement d'un espace vert, pour la détente des familles et leurs potaches, ont été surpris par la retenue de la réalisation d'un projet sur ce terrain et celui du parking.