Depuis l'annonce, en septembre dernier, par le président Abdelmadjid Tebboune des législatives anticipées, juste après le référendum sur la révision constitutionnelle du 1er novembre dernier, c'est l'effervescence au niveau de l'hémicycle Zighout Youcef.

Et le président Tebboune d'indiquer que la future Assemblée sera l'occasion d'un renouvellement du personnel parlementaire, avec l'émergence de nouveaux élus qui seront «des jeunes, des universitaires, des représentants de la société civile» tout en précisant que «les nouveaux élus seront dotés de prérogatives qui leur permettront de lancer des enquêtes», en référence à la gabegie ayant caractérisé la gestion des affaires du pays durant les dernières législatures. Insistant sur le fait que, «la nouvelle Constitution n'est pas une rupture avec le passé, mais seulement avec les pratiques néfastes du passé», le Premier ministre Abdelaziz Djerad a affirmé, lors d'un meeting à Bab Ezzouar (Usthb) entrant dans le cadre de la campagne électorale pour le référendum sur l'amendement de la Constitution, que «plusieurs députés sont corrompus et sont aujourd'hui en prison». Et c'est justement les députés de l'ancienne majorité présidentielle, FLN-RND-TAJ-MPA issus des élections législatives et locales de 2017, dont les chefs sont actuellement soit en prison ou ont eu des démêlées avec la justice, qui, sentant le vent tourner et les privilèges s'envoler, réclament un remaniement du gouvernement, dans l'espoir d'éloigner «le mauvais oeil» et d'être reconduits. D'autant que le FLN et le RND, contrairement à d'autres voix, se sont opposés à la dissolution de l'APN, sous prétexte que «cette option s'apparente à une période de transition déguisée». En effet, lors des débats autour du projet de loi de finances (PLF 2021) à l'APN, certains députés de l'ancienne majorité présidentielle n'ont pas trouvé mieux que de prendre en cible des membres de l'Exécutif, notamment les ministres de l'Industrie, des Ressources en eau et de la Jeunesse et des Sports, qui étaient tous absents lors de cette séance de débats. Certes, ces derniers sont loin de tout reproche, mais il n'en demeure pas moins que le moment n'était guère opportun. Lors de ce tir groupé, l'Exécutif a vu et entendu des vertes et des pas mûres au point d'être qualifié de «faible» et d'Exécutif de «façade.» «Nous venons à peine de tourner la page du frère conseiller, et nous nous retrouvons face à l'histoire de l'ami-conseiller», a affirmé le député FLN Hakim Berri, rapportait le quotidien El-Khabar, qui ajoutait que le député Lyes Saâdi s'en est violemment pris au ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, qui «n'a réussi ni à assurer des véhicules de moins de 3 ans ni des véhicules neufs et encore moins le montage local». Alors que Abdelghani Douicher s'est interrogé s'«il n'avait pas d'autres agendas» après l'avoir critiqué d'avoir «fermé toutes les portes devant les investisseurs nationaux et étrangers». Tandis que le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane, a eu droit à un véritable lynchage aussi bien de la part des députés de l'APN que des sénateurs du Conseil de la nation. Il semble bel et bien que ces députés, jadis dociles, semblent avoir retrouvé une certaine verve électorale avant l'heure. Une certitude: le glas a sonné aussi bien pour les députés que pour certains membres de l'Exécutif lourdement remis en cause.