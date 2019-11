Après une grève qui aura paralysé l’ensemble des instances juridiques de la wilaya de Bouira et l’arrêt observé par les magistrats, l’activité reprend au niveau de la wilaya. Dans le cadre de sa 3ième session ordinaire du tribunal de première instance, le parquet général vient de rendre publique la consistance des dossiers retenus pour jugement à compter du 11 novembre en cours. Ainsi, sont programmés 49 dossiers pour lesquels comparaîtront 53 personnes réparties en 28 sous mandat de dépôt préventif, une personne en fuite et 24 qui comparaîtront directement. Ces dossiers portent sur divers chefs d’accusation. cinq tentatives d’homicides volontaires, sept affaires relevant du terrorisme, 10 pour atteintes à la pudeur, six pour constitution de groupes de malfaiteurs, deux affaires inhérentes aux stupéfiants et trois dossiers dont les auteurs sont suivis pour faux et usage de faux. Pour rappel et juste avant la grève des magistrats, la cour de Bouira et lors de sa session criminelle d’automne 2019 s’est ouverte le 22 du mois d’octobre au niveau de la cour de Bouira. Cette session, la première depuis le remaniement à la tête de l’instance avec la nomination de Mohamed Laggoun en sa qualité de président et de Mohamed Tayeb Lazizi dans ses fonctions de procureur général avait traité 33 dossiers. Etaient impliqués dans ces dossiers 38 détenus et 21 personnes qui ont comparu directement. Concernant les chefs d’accusation, huit dossiers ont concerné des crimes ou tentatives d’homicide. Neuf affaires de délit d’atteinte à la pudeur. Six poursuites pour constitution de bande de malfaiteurs. Les stupéfiants se résument à trois affaires et Le faux et usage de faux clôture la liste avec une affaire.