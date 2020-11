Des procès en appel liés à la grande corruption s'ouvriront au courant de cette semaine. Il s'agit en premier lieu du procès des frères Kouninef, propriétaires du groupe KouGC, qui se tiendra jeudi prochain. Ces derniers sont poursuivis dans plusieurs dossiers liés à la corruption. À titre de rappel, la chambre pénale de la cour d'Alger a reporté le 11 novembre dernier, le procès en appel dans cette affaire, sur demande de la défense. Des prévenus dans ladite affaire sont inculpés dans l'affaire Tahkout qui est jugée en parallèle par la même juridiction.

Les accusés sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation liés au «trafic d'influence», «blanchiment d'argent», «obtention d'indus avantages», «détournement de foncier et de concessions», et «non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics»...

En septembre dernier, les accusés ont été condamnés, en première instance, par le tribunal de Sidi M'hamed à des peines de prison ferme allant de 12 à 20 ans avec confiscation de leurs biens. Réda Kouninef a été condamné à une peine de 16 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions DA, son frère Tarek à 15 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de DA et Abdelkader à 12 ans de prison ferme. Le même tribunal a condamné Souad Kouninef, en fuite, et contre laquelle un mandat d'arrêt international a été lancé, à une peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions DA.

Les personnes morales ont été condamnées à une amende de 32 millions DA. D'autre part, l'ouverture du procès en appel des deux anciens ministres de la Solidarité, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, est prévue pour aujourd'hui à la cour d' Alger. Poursuivis pour détournement, dilapidation de deniers publics, conclusion de marchés en violation de la législation et abus de fonction, leur procès en appel devait se tenir le 15 novembre dernier, avant son report à la demande de la défense.

Pour rappel, le tribunal de Sidi M'hamed avait condamné Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme avec une amende d'un million de DA chacun.

Egalement impliqués dans cette affaire, l'ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, condamné à une peine de 3 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million de DA et l'ancien chef du protocole, Djellouli Saïd condamné à 2 ans de prison ferme dont une année avec sursis et une amende d'un million de DA, et l'autre ancien secrétaire général du même ministère, Ismail Benhabilès condamné à une année de prison ferme et une amende de 500 000 DA.

Le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à l'étranger), a été condamné à 10 ans de prison ferme, assortis, d'une amende d'un million de DA avec émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre.

En outre, poursuivi dans le dossier de l'affaire liée au «commerce» des positions sur les listes des candidatures du FLN aux législatives de 2017, Tliba Baha Eddine a vu, pour sa part, son procès en appel reporté pour l'audience d'aujourd'hui. En effet, la sixième chambre pénale près la cour d'Alger a reporté, le 15 novembre dernier, l'audience du procès en appel du milliardaire et ancien député de Annaba, au motif que le collectif de défense a réclamé la convocation, comme témoin, du général-major à la retraite Athmane Tartag, l'ancien coordinateur des services de sécurité auprès de la Présidence, actuellement en prison.

En fait, l'affaire a éclaté avant mai 2017, avant sa mise sous le coude jusqu'à ce qu'elle rebondisse en juin 2019. Le principal accusé, Baha Eddine Tliba, est poursuivi pour «blanchiment d'argent», «octroi d'avantages» et «infraction à la réglementation des changes et les mouvements des capitaux de et vers l'étranger».

L'ex-vice-président de l'APN, a été condamné, le 9 septembre dernier, en première instance, par le tribunal de Sidi M'hamed à 8 ans de prison ferme, assortis d'une amende de 8 millions de dinars. Par ailleurs, laissé en délibéré, le verdict dans l'affaire des «SPA» du groupe Condor, impliquant Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal sera rendu le 30 novembre en cours. Enfin, l'affaire de l'homme d'affaires Hassi Abdelkader, impliquant Ahmed Ouyahia, Amar Ghoul et Abdelghani Zalene a été également reportée à fin décembre prochain par le tribunal de Sidi M'hamed.