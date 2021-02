La question du Sahara occidental, les crises libyenne et malienne ainsi que des questions d'actualité régionale et internationale seront au centre des discussions algéro-suisses à l'occasion de la visite à Alger, du vice-président de la Confédération helvétique, chef du département fédéral des Affaires étrangères. Ignazio Cassis est depuis hier, à Alger à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Si la Suisse a toujours adopté la neutralité comme choix politique, cela ne l'empêche pas de prendre certaines responsabilités diplomatiques à l'échelle internationale, comme cela a été le cas dans le dossier sahraoui. En décembre dernier, l'inter-groupe parlementaire Suisse-Sahara occidental, a exprimé sa préoccupation quant à la reprise des hostilités au Sahara occidental après les graves agressions marocaines contre des Sahraouis civils à El Guerguerat. Ce groupe a réaffirmé, dans un communiqué, son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. «Ce dossier sera passé en revue par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et son homologue suisse. Dans le cadre de cette visite également, le conseiller fédéral suisse ainsi que la délégation qui l'accompagne auront des rencontres avec d'autres hauts responsables politiques et seront reçus par Monsieur le Premier ministre, Abdelaziz Djerad», a ajouté le ministère des Affaires étrangères.

La migration est un autre dossier brûlant qui sera aussi abordé lors de cette visite La migration pose de sérieux défis. Depuis ces 10 dernières années, l'Algérie est devenue un pays de transit. Des migrants subsahariens, fuyant soit la misère, soit des conflits armés, affluent en Algérie pour l'utiliser comme point de départ vers l'Europe.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères note que ce déplacement s'inscrit dans le cadre de «la consolidation des liens de coopération entre l'Algérie et la Suisse» et constitue une importante occasion pour «les deux parties d'exprimer leur volonté politique de réunir toutes les conditions nécessaires qui permettent de lever toutes les entraves et donner un nouveau souffle au partenariat et à la coopération bilatérale».

Il faut rappeler que les relations entre l'Algérie et la Suisse ne datent pas d'aujourd'hui. Elles remontent à l'époque de la Guerre de Libération, à l'issue de laquelle la Suisse a joué un rôle positif dans les négociations, menées à Évian, entre le GPRA et les autorités de la France coloniale.