La wilaya de Tizi Ouzou connaît quotidiennement, des actions de protestation des citoyens sur le terrain mais jamais on n'a vu des élus descendre dans la rue pour réclamer les projets de développement pour leurs communes respectives. Et c'est justement ce qui s'est passé, hier, dans la commune de Yakouren située dans la daïra d'Azazga, une quarantaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

Tôt dans la matinée, les élus accompagnés par les représentants des comités de villages ont procédé à la fermeture de la RN12. Cet axe routier, très important pour l'activité économique à Tizi Ouzou relie cette wilaya à la capitale Alger, ainsi que le reste du pays. La fermeture a duré toute la matinée causant des perturbations dans la circulation automobile. Sur les lieux, les villageois venus en solidarité avec les élus promettent de venir en masse dans la deuxième journée de protestation, c'est-à-dire, aujourd'hui.

Dans une déclaration rendue publique, hier, les élus ont informé de cette action, tout en signalant les problèmes que vit leur commune. Hier matin donc, ces derniers sont descendus sur le terrain pour mettre à exécution leur décision. Contacté, le vice-président de l'APC, Salem Touati, affirmait que l'action entreprise par les élus et les représentants des comités de village était le dernier recours. Notre interlocuteur déplorera l'épuisement de toutes les voies légales et les tentatives d'établir des canaux de communication avec les pouvoirs publics.

L'orateur énumérera une série de problèmes vécus par les citoyens depuis plusieurs années, sans que des solutions ne pointent à l'horizon. Ce dernier fera remarquer que ce n'est pas la volonté qui manque aux élus, mais ce sont plutôt les blocages qui retardent le dénouement. Il citera l'exemple des six centres de santé, tous fermés au niveau des villages et les trois écoles primaires également closes à cause du manque de moyens matériels et humains. Notre interlocuteur dira, en fait, que, laisser fermer ces infrastructures, est inadmissible, surtout avec les demandes pressantes des populations pour leur ouverture.Par ailleurs, le même élu annonce une deuxième journée de protestation pour aujourd'hui. Touati dira, d'ailleurs, que les citoyens seront plus nombreux durant la deuxième journée, car les actions ont été prises en concertation avec leurs représentants au niveau des comités de villages. La commune souffre de l'absence d'investissements et le blocage des autres projets à l'instar, dira-t-il, de l'hôtel touristique, Tamgout, qui reste fermé depuis plusieurs années, à cause des travaux de réfection qui s'éternisent.

Notons enfin que non loin de là, à Souama, d'autres citoyens ont procédé au même moment à la fermeture de la route reliant leur commune à la ville de Tizi Ouzou pour exprimer leur colère, quant aux routes délabrées et qui restent sans travaux d'entretien et d'aménagement. Des actions qui indiquent que les voies et canaux de communication sont coupées entre les parties concernées par les problèmes et les citoyens.