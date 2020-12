L'Association des journalistes femmes, présidée par Ilhem Tir, a organisé, jeudi dernier, avec son partenaire, la Fondation Konrad Adenauer d'Allemagne représentée par Nora Beldjoudi, une rencontre par visioconférence au cours de laquelle a été débattu le rôle de la femme dans la recherche scientifique sous le thème «femmes et sciences dans les médias». L'objectif était de mettre en évidence le rôle de la femme dans le monde de la science, notamment en cette période de crise sanitaire. La rencontre connaîtra en plus des journalistes femmes, la participation de deux scientifiques de renommée qui ne manqueront pas de partager leur expérience dans le monde de la recherche et les rôles importants et le plus qu'elles ont apporté au développement de la recherche scientifique en Algérie.

Il s'agit de Benbouza Halima, biologiste spécialiste et chercheuse en microbiologie qui dirige le Centre de recherche en biotechnologie à Batna après de brillantes études à l'étranger et Ahmis Wahiba médecin, chef de service de microbiologie au CHU Mustapha Pacha et présidente de la Société algérienne de microbiologie clinique. L'intervention des deux chercheuses a été remarquable et a subjugué les participantes qui ne manqueront pas d'enchaîner les questions, notamment en ce qui concerne l'importance de la recherche scientifique en Algérie en cette période de pandémie d'où le constat amer du retard que connaît notre pays dans ce domaine.

Deux scientifiques dont l'Algérie peut être fière, mais pas que, l'Etat est appelé à les soutenir dans leurs démarches et initiatives. D'ailleurs, cette visioconférence a abouti à la prise de recommandation pour mettre en évidence l'effort et l'investigation de la femme dans ce domaine. Elle mérite autant que l'homme, que son engagement dans la construction du pays et son développement soit mis au- devant de la scène, non pas dans le but d'une médiatisation, mais dans le but d'une reconnaissance. Pour les deux invitées qui ont reçu initialement une formation en Algérie, les compétences existent et les moyens aussi, mais les obstacles et la bureaucratie sont les plus grands ennemis du développement de la recherche scientifique en Algérie.

Certains responsables ne fournissent, selon elles, aucun effort pour permettre l'essor de la science d'où la panique au début de la pandémie. Pour elles, on n'a rien à envier aux pays dits développés car le pays regorge d'intelligence qu'il suffit d'encourager pour être à la hauteur des défis actuels dans le monde de la recherche.