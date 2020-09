Heureusement que la sagesse des agents de police, présents sur les lieux, est parvenue à contenir la colère des clients d'Algérie poste, au niveau du bureau de la Menadia. À l'origine de cette fâcheuse situation, l'agissement du receveur qui a visé le chèque d'un client d'Algérie poste. Ce dernier, ignorant des centaines de citoyens, s'est livré à une prouesse mensongère pour faire un retrait de 10 millions de centimes. Pour ce faire, l'homme a laissé croire qu'il devait se rendre au bureau du receveur, écartant ainsi, tout soupçon, avons-nous constaté de par notre présence, dans la file d'attente. Quelques minutes plus tard et au moment où des centaines d'hommes et de femmes, espéraient arriver à leur tour et retirer le pécule du mois, ils ont été surpris par l'homme devant un guichet demandant un retrait de ladite somme. Or, ne l'ayant pas entendu de la bonne oreille, le caissier a refusé d'opérer le retrait«je ne peux pas vous donner cette somme, d'abord je n'ai pas assez d'argent et puis, vous voyez tous ces gens, ils sont là depuis 4h du matin», lui dit-il. Insistant, le client lui signifia que son chèque était visé par le receveur «alors il faut demander au receveur de vous payer», lui rétorqua le guichetier. La scène s'étant déroulée sous les yeux de la foule en notre présence, la tension s'est installée au sein des citoyens et des voix se sont élevées, mettant à l'index le receveur. Le cafouillage occasionné par cet acte irresponsable, a failli provoquer un dérapage démesuré. Pour se défaire, l'indélicat receveur niant en bloc sa responsabilité, a tenté de faire porter ce dépassement au compte du caissier. Mais peine perdue, la cause a été prise par les citoyens qui ont presque lynché le receveur, l'accusant d'être à la solde de (...). Le caissier handicapé de son état aurait pu faire l'objet de sanctions si ce n'était la masse des témoins au sein des abonnés d'Algérie poste. Intrigué par l'agissement du receveur, on a tenté de comprendre la situation. À la grande surprise, une source interne à ce bureau de poste nous a fait d'importantes révélations. Sous le sceau de l'anonymat, notre source a fait savoir que le jeune homme fait des retraits depuis le compte CCP de son père. Mieux encore, l'homme est un habitué de ce bureau. «Très, voire trop souvent même, il vient faire des retraits de 10 millions de centimes», a précisé la même source. S'agissant du manque de liquidité et les interminables files devant les bureaux, dont celui-ci (Menadia), notre interlocuteur a fait de graves révélations. Celles-ci portées à l'actif de comportements inexpliqués. «Vous voyez tous ces gens, ils sont là, pour retirer leur argent, qu'ils auraient pu faire la veille de l'Achoura», a dit notre source avec une grande désolation. Au pique de l'indiscrétion, une autre fonctionnaire d'Algérie poste, nous a accordé ces propos choquants «ce n'est un secret pour personne, ce receveur est connu pour être un relais de (...)», nous dit-elle. Le président de la Rpublique a eu à s'exprimer sur de pareilles situations. En août dernier, il a ordonné une enquête sur, entre autres, les raisons du manque de liquidités. Un point sur lequel, nos sources ont fait état, de rapports envoyés à la DG, sur des opérations de retraits effectuées dans les différents bureaux d'Algérie poste.