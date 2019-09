L’autoroute Est-Ouest, dont les travaux traînent toujours à Constantine, demeure une véritable contrainte. On parle de 9 mois de retard déjà depuis la reprise des travaux en janvier 2018 avec un marché de

84 milliards de dinars sur un délai de 16 mois. Mais rien en vue, puisque elle devrait être mise en service au premier semestre 2019. Le tunnel de djebel El Ouahche est toujours fermé sachant que cette partie a fait objet de scandales financiers et affaires en justice. Après 9 mois de retard malgré les assurances prononcées par les responsables, un autre programme a été mis en œuvre pour que le projet soit livré en 2019, soit avant la fin de l’année : entre autres neuf échangeurs, dont les quatre d’El Tarf et les cinq autres de Skikda, Guelma et Constantine, ainsi que les premiers 35 km de voies entre Dréan et Kebouda (échangeur 3).

Les travaux semblent effectivement avoir repris, mais à une allure très lente. Sur les lieux, c’est ce qui est constaté en tout cas et aucun n’est en mesure de répondre aux questions. Ou mettra-t-on ça sur le dos de la conjoncture actuelle et la crise par laquelle passe le pays ? Un peu plus bas vers le lieudit El Merridj, ce sont d’autres soucis liés à l’autoroute. Il s’agit des familles qui ont cédé leurs terres pour intérêt public à l’Etat et qui ne sont toujours pas indemnisées depuis 2007. C’est le cas par exemple de la famille Benamira que nous avons rencontrée sur les lieux.

La propriétaire via une procuration délivrée par son père aujourd’hui sur la chaise à cause de sa santé qui se dégrade, nous dit tout. En effet, depuis 2007 à ce jour, bien que beaucoup de familles aient touché leurs indemnisations elle reste l’une des rares qui courent derrière ce bien. Elle a à deux reprises fourni le dossier complet, soit en 2007 et en 2013, mais rien à faire. Pourtant, elle a tous les documents nécessaires pour obtenir cette indemnisation dont elle nous confie des copies en profitant de notre présence. Aujourd’hui, elle interpelle le wali qu’elle aurait tenté de voir, mais en vain.

Selon une expertise, cette famille ouvre droit à cette indemnisation, d’autant plus que l’expert désigné a réussi après une lutte de 3 mois à obtenir tous les documents prouvant le droit de cette famille et souligner qu’à la base du dossier qu’il a établi la famille peut recourir à la justice et à coup sûr elle obtiendra gain de cause. Néanmoins, on apprend que ces terres de 500 hectares au moins outre celles cédées pour le projet de l’autoroute Est-Ouest font objet de litige avec d’autres héritiers, dont le grand-père avait vendu ces hectares à cette famille comme le prouve la « frida ».

Mais là c’est un autre problème qui entre en jeu, à savoir le trafic de foncier ou détournement de foncier qui fait scandale pratiquement sur tout le territoire national, à Constantine y compris et ce depuis plusieurs années. D’ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la corruption, de nombreux dossiers feront objet d’enquêtes par la justice avons-nous appris de source sûre, qui souligne le cas de cette famille dont une partie des terres a été spoliée pour servir à des constructions illicites sans permis de construire. C’est dire que les contraintes liées à cette autoroute depuis le début de sa réalisation n’en finissent pas alors que 13 ans sont passés et elle n’est toujours pas achevée.