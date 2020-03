Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, hier à Alger, à la distinction d’un groupe de femmes algériennes ayant réussi dans la concrétisation de leurs projets et excellé dans leur gestion, en dépit des défis auxquels elles étaient confrontées. Lors d’une cérémonie organisée en l’honneur de la femme algérienne à l’occasion de la Journée internationale de la femme, des Algériennes venues de toutes les wilayas du pays ont été distinguées pour s’être démarquées par leurs efforts quotidiens et avoir pu relever les défis, tout en réussissant avec brio dans la gestion de leurs projets avec des moyens limités reposant essentiellement sur les micro-crédits octroyés par l’Etat. Les femmes distinguées lors de cette cérémonie organisée sous le slogan «La femme algérienne: travail et innovation», ont percé dans plusieurs domaines dont l’artisanat, l’apiculture, l’élevage ovin et le pressage des olives outre d’autres domaines modernes à l’image de l’installation et de la maintenance des panneaux solaires.