Mouvements profonds, remaniements et liftings. Comme un coach à la recherche d'un dream team, le président Tebboune essaie toutes les options pour trouver l'attelage adéquat qui doit conduire à l'émergence de la nouvelle Algérie.

Du chef de daïra au ministre, en passant les secrétaires généraux de wilaya, les magistrats, les procureurs généraux, les walis et les diplomates, tous les corps sans exception, sont concernés, y compris d'ailleurs l'institution militaire. Personne n'est inamovible et l'ère des intouchables est bien révolue, semble dire cette démarche du président, qui, bien évidemment, crée des frictions. On ne débarque pas des nababs qui ont tissé des résaux et fait des racines sans quelques vibrations.

Le mouvement des chefs de daïra effectué avant-hier, a été précédé deux semaines plus tôt par un mouvement partiel des secrétaires généraux (SG) de wilaya. Quelques jours auparavant, soit le 7 août dernier, Tebboune avait procédé à un vaste mouvement dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice, des fins de fonctions, des mutations et de nouvelles nominations.

Ce mouvement a concerné plus de 100 magistrats. Il a conduit à la nomination de 17 présidents, le transfert de 18 autres et des mises à l'écart pour 17 présidents de cours de justice. De même que le corps des procureurs généraux qui a vu la nomination de 18 procureurs généraux, 17 autres ont été mutés alors que 19 procureurs généraux ont été radiés. «Plusieurs normes ont été prises en ligne de compte dans ce mouvement, en vue de donner un nouveau souffle à l'action judiciaire, améliorer le service public de la justice et la reconsidération des fonctions qualitatives dans le corps de la justice», souligne la présidence de la République commentant ce mouvement. Dame justice n'a pas connu un pareil mouvement depuis l'été 2019 quand le ministre du secteur, Belkacem Zeghmati a créé un séisme au sein du corps en mutant des centaines de juges.

Avant le mouvement dans le corps de la justice, c'est le corps des diplomates qui a été touché par un léger remaniement. Quatre autres ambassades sont concernées par ce mouvement: Pékin, Tokyo, Lima et Luanda alors que Noureddine Ayadi, nommé le 21 décembre 2019, au poste de directeur de cabinet de la présidence de la République, a été désigné ambassadeur à Athènes.

L'édifice constitutionnel bâti autour de la Loi fondamentale, qui sera soumise à référendum le 1er Novembre prochain, ne suffira pas à lui seul pour construire le projet présidentiel. Il faut une équipe faite de compétences nationales unies autour de ce projet. C'est à travers ces hommes, ces nouvelles figures, que se décline chaque jour, chaque semaine et chaque moi la nouvelle République.

La crise sanitaire de Covid-19 n'a fait que compliquer une situation économique et sociale déjà précaire. Il fallait réagir vite et bien. En plus des ressources humaines, le remède devait porter aussi sur les mentalités qui ont besoin d'être libérées de cet esprit rentier ravageur. «La problématique est que l'économie nationale doit oublier la rente énergétique et doit travailler sur la production de nouvelles richesses à moyen terme», n'a cessé de clamer le président de la République. Un autre vaste chantier... celui de la réforme des mentalités.