Les promesses dominent les sorties du candidat du RND à l’élection présidentielle prochaine, Azzedine Mohoubi. Au 16e jour de la campagne, il a promis, en cas de victoire à la présidentielle, de «doter toutes les zones enclavées, notamment la wilaya de Djelfa d’établissements hospitaliers avec des médecins spécialistes et de tous les moyens nécessaires à leur fonctionnement».

Il a promis «de relancer le centre anticancer» de cette wilaya où la prévalence de cette maladie est des plus importantes au niveau national. Il considère «la réforme du système de santé en Algérie comme une priorité de son programme électoral».

Evoquant la résolution adoptée par le Parlement européen sur la situation en Algérie, il a estimé que «la présence massive des Algériens le 12 décembre courant dans les bureaux de vote sera la meilleure réaction à ce geste considéré comme une ingérence flagrante dans les affaires internes de l’Algérie». «Ce qui se passe en Algérie reste une affaire interne et tous les Algériens sont capables de résoudre leurs problèmes seuls», a-t-il soutenu. Par ailleurs, la direction de campagne de Abdelmadjid Tebboune a annoncé , dans un communiqué, avoir saisi l’Autorité nationale indépendante des élections contre son rival Azzedine Mihoubi.

La direction de campagne de ce dernier est accusée de mener une propagande pour faire croire que Azzedine Mihoubi est le prochain président selon des instructions données par l’armée. De son côté, d’après le site d’Ennahar, le responsable du comité national de soutien à la candidature de Tebboune a changé son fusil d’épaule. Il a rejoint, comme d’autres organisations de masse le staff de campagne de Mihoubi.

Celui-ci a proposé, en outre, l’élaboration « d’un cahier des charges pour l’amélioration de l’investissement dans le secteur de la santé, soulignant l’impératif d’améliorer le système de santé dans notre pays à travers la révision des mécanismes de gestion».

Il s’attellera, en outre, à «promouvoir tous les centres universitaires en universités afin de consacrer l’égalité entre les établissements d’enseignement supérieur, et de hisser le niveau de l’encadrement universitaire». Il a promis d’édifier une République d’institutions en recourant à une forte Constitution et à des institutions solides.

Il a plaidé, également, pour une reconsidération de «la fermeture des frontières entre l’Algérie et le Maroc dans son contexte historique et chronologique et nos frères marocains doivent avoir le courage de dévoiler les raisons à l’origine de cette situation», a-t-il dit. Il a ajouté: «Il viendra sans aucun doute un jour où nous trouverons une solution permettant aux enfants de ces régions frontalières de vivre en commun et en fraternité.»

Evoquant la question sahraouie, il a indiqué que «la position demeure indéfectible puisqu’elle est liée à la décolonisation et à l’impératif d’appliquer les résolutions onusiennes notamment celles sur le droit des peuples à l’autodétermination».