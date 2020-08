Après quatre mois d'attente, les résultats du concours «Apulée» de la meilleure huile d'olive algérienne viennent de tomber. Ainsi, la médaille d'or dans la catégorie fruité mûr est revenue à l'huilerie Echajara El Moubaraka de Bir El Ater, située dans la wilaya de Tébessa. Dans la catégorie fruité vert léger, la consécration a été raflée par Afra Mostafa, producteur venu d'Aïn Sefra dans le Sud algérien. Enfin, pour la catégorie fruité vert moyen, la médaille d'or est revenue à Mohamed Larbi Mekhencha. Ainsi, cette troisième édition de ce concours parrainée par le ministère de l'Agriculture et organisée en collaboration avec l'Inraa, SAM Global, CNA et L'Olivier Magazine, a révélé les meilleures huiles par un jury composé d'une dizaine de dégustateurs algériens et internationaux. Cette année, comme le monde est marqué par la pandémie de Covid-19, la dégustation s'est faite par l'envoi des échantillons à chaque jury. Contacté par nos soins, Samir Gani, organisateur de la manifestation et directeur de L'Olivier Magazine, affirmait que cette 3ème édition s'est déroulée dans des conditions assez spéciales, à cause du Covid-19. «Les résultats étaient prévus pour le mois d'avril, mais vu la situation, nous avons procédé à l'envoi des échantillons par DHL aux différents membres du jury international, chacun dans son pays (Algérie, Espagne, Tunisie, Maroc, France). Donc la dégustation et l'analyse sensorielle se sont faites à distance et nous sommes fiers du résultat obtenu, surtout que les lauréats sont issus de différentes régions du pays.» Notre interlocuteur passionné par l'huile d'olive a également tenu à féliciter tous les lauréats tout comme ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite du concours, que ce soit les membres du jury, à leur tête notre cheffe de panel, Samira Sifi ainsi que toute l'équipe de l'Institut national de la recherche agronomique algérien (Inraa) à leur tête Rachid Elbouyahiaoui le directeur et Malika Douzane la coordinatrice du concours. Ce résultat, ajoute-t-il, est le fruit d'un travail de longue haleine.

Un grand travail effectué par nos opérateurs qui travaillent d'arrache-pied afin de nous sortir des huiles d'olive de haute qualité et qui n'ont rien à envier aux autres huiles d'olives du monde. Samir Gani dira enfin que l'Algérie vient de franchir un grand pas pour aller se mesurer aux meilleurs de ce monde. La saison prochaine, l'Algérie franchira le cap de 10 médailles minimum aux différents concours dans le monde. C'est un objectif qui est largement à notre portée.

Enfin, notons que l'huile d'olive algérienne s'était distinquée, il y a quelques mois, à Paris, dans un concours international où elle a raflé la mise avec plusieurs médailles d'or dans différentes catégories, ce qui dénote la haute qualité de ce produit noble et qui coule à flots en Algérie.