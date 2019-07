La libération des manifestants jetés en prison pour avoir exprimé leurs opinions est au cœur des revendications du Hirak. Le Panel l’a fait sienne et en a fait écho. D’autres mesures d’apaisement figurent parmi celles qui demandent à être satisfaites. Quelles sont-elles ? «la libération de tous les détenus du Hirak», «la levée de toutes les formes de pression sur les médias», et «la garantie de toutes les conditions et les facilitations à même de permettre aux citoyens d’exercer leurs droits constitutionnels dans les manifestations et les rassemblements pacifiques», ont déclaré les personnalités chargées de mener le dialogue qui ont mis l’accent sur l’impératif pour l’Etat de prendre des mesures d’apaisement, à même de créer un climat devant conduire nécessairement à un dialogue sincère qui exprime les vœux et les revendications populaires et qui mènerait à l’organisation d’une élection présidentielle transparente, régulière et libre dans les plus brefs délais. La présidence de la République qui a été à l’origine de la proposition de dialogue inclusif «historique» puisqu’il exclut la participation de l’Etat et de l’institution militaire s’est montrée disposée à écouter les «doléances» du Panel dont on connaît la composante depuis jeudi dernier. «Le chef de l’Etat a fait part de sa disponibilité à oeuvrer pour inviter la justice à examiner la possibilité d’élargissement des personnes, dont l’interpellation s’est faite en lien avec le déroulement des marches populaires, à envisager l’allègement du dispositif mis en place par les services de sécurité pour garantir la liberté de circulation…», a indiqué de son côté un communiqué de la présidence de la République. Reste à savoir maintenant si ces mesures d’apaisement seront élargies au Moudjahid Lakhdar Bouregaâ, à la patronne du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, et au général-major Ali Ghediri qui s’était porté candidat à l’élection présidentielle avortée du 18 avril 2019. Leur remise en liberté signifierait en tout cas qu’un pas important a été franchi pour la prochaine présidentielle afin qu’elle se tienne dans la sérénité. L’Algérie a tout à gagner en effet, en mettant fin à l’imbroglio politique dans lequel elle a sombré, suite à la démission de l’ex-président de la République. Les marches populaires pacifiques du 22 février au lieu de provoquer le chaos annoncé par ceux qui tenaient à leurs « privilèges » ont renvoyé à la face du monde l’image d’un peuple uni solidaire assoiffé de justice et de démocratie et fier d’afficher son identité plurielle. Une garantie qui permet au pays de basculer vers une IIème République sans anicroches et sans dégâts pour affronter les défis économiques qui lui ont été imposés par des gestions chaotiques,

désastreuses, successives depuis le début de son indépendance. Des correctifs et des réformes s’imposent incontestablement, à commencer par l’affranchissement à la rente pétrolière qui a beaucoup plus contribué à l’enrichissement personnel, à la prolifération de la corruption , la dilapidation des deniers publics, qu’au développement de l’Algérie. Une malédiction qui doit être extirpée à la racine. Cela ne pourra se faire sans la garantie de la liberté d’opinion, d’expression et de circulation. Sur ce point, le Panel et l’Etat semblent sur la même longueur d’onde.