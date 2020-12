«Je m'adresse directement au Hirak pour lui tendre la main, afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement l'Algérie», a déclaré le président Tebboune, lors d'une conférence de presse tenue après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. «Il est temps de concrétiser les engagements pris lors de la campagne électorale, sans aucune exclusion ou marginalisation ni intention de vengeance», a-t-il soutenu, soulignant qu'il oeuvrerait avec «toutes les parties, pour tourner la page du passé et aller vers une nouvelle République avec un nouvel esprit et une nouvelle approche». Si cet appel a trouvé des échos auprès des parties majoritaires, les partis dits de l'opposition y ont trouvé à redire. Néanmoins, plusieurs initiatives politiques diverses et multiples ont été lancées, récemment, sur la scène politique dans le but d'aller de l'avant d'autant que toutes s'accordent à faire du dialogue une priorité. En effet, plusieurs partis politiques et acteurs de la scène nationale ont exprimé leur conviction quant à l'impératif de s'orienter vers un dialogue sérieux et inclusif, susceptible de rétablir la confiance entre toutes les parties à même de permettre au pays de recouvrer au plus vite sa normalité politique et institutionnelle. Si le Parti des travailleurs, de Louisa Hanoune et l'Union démocratique et sociale (UDS, parti non agréé) de Karim Tabbou militent pour la mise en place d'une Constituante, le Mouvement de la société pour la paix, de Abderrazak Makri, (MSP), appelle «à l'adoption du dialogue et au consensus national afin de fournir les conditions appropriées pour la relance d'un processus électoral transparent, juste et impartial».

Tandis que plusieurs personnalités politiques à l'instar de Ali Brahimi et l'ancien ministre de la Communication, Abdelaziz Rahabi, comptent lancer de nouvelles initiatives politiques visant, d'une part, à faire émerger une organisation pérenne de la société civile et, d'autre part, à la convergence sur un projet démocratique, cela sans exclure aucun parti. Des initiatives s'accordant sur le principe que le dialogue demeure l'unique moyen de construire un consensus fécond, le plus large possible, de nature à permettre une sortie de crise. Paroles, paroles, paroles, chanterait Dalida. Des initiatives, encore des initiatives. Le fiasco des Conférences nationales de 1991 et de 1994 est toujours d'actualité. Et pour cause, chacun y va de sa symphonie. Normal, chaque oiseau chante son refrain, tandis que chaque renard vante sa queue. De ce fait les différentes initiatives politiques, portées à l'appréciation de l'opinion publique, semblent aujourd'hui se complaire dans un statu quo qui frise le dialogue de sourd. Si l'ensemble des groupes politiques s'accordent au moins sur la nécessité d'aller vers un dialogue sérieux, tous émettent des exigences. Une pierre d'achoppement. Les deux parties ne voyant pas la chose de la même manière. Pourtant, à la crise sanitaire s'ajoute une économie asphyxiée et une tension accrue aux frontières. Aussi, est-il temps de ranger les divergences et de remettre le train sur les rails pour aller de l'avant. Tout immobilisme mène à l'impasse au vu de l'absence de convergence sur un projet démocratique chez les acteurs politiques de tous bords. Sans vouloir être défaitiste, on dira que la perspective d'un dialogue entre tous les acteurs de la scène politique est possible, pour peu qu'il y ait une volonté de part et d'autre. N'est-ce pas l'interprétation à donner aux multitudes appels des différents acteurs rivalisant d'initiatives, axées sur le consensus.

«Attention, lorsque nous disons qu'il faut s'unir et résoudre nos problèmes internes entre nous, le peuple algérien doit prendre conscience de l'importance des efforts de solidarité et de fraternité pour trouver les meilleures voies à même de sortir de cette crise» soulignait le Premier ministre Abdelaziz Djerad, lors d'une conférence, en commémoration du 60e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960, au siège des Archives nationales à Alger, au lendemain de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et l'entité sioniste.

À moins qu'on ne veuille prendre, en cette veille de Noël, le citoyen pour le dindon de la farce.